Икономична при експлоатация, надеждна при работа с нея, ефективна при почистване: нашата комбинирана самоходна машина B 300 RI LPG със странична почистваща платформа се отличава с производителност до 16 550 m² / h, което я прави идеалният избор при основно и поддържащо почистване на големи повърхности. Страничната почистваща платформа - монтирана на пружина от дясната страна на машината за предотвратяване на повреда при евентуален сблъсък с предмет - има голяма работна ширина около 1300 мм. Машината позволява почистването да става до стените и ръбовете, още повече с много голяма ролкова четка, има 300-литров резервоар за вода и отлично засмукване през широк и извит смукател, което позволява измиване и измитане в един ход. Икономичното гориво и големият размер на резервоара осигуряват продължителна и непрекъсната работа, като удобното високо изпразване на контейнери за изхвърляне на отпадъците улесняват много оператора.