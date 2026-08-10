B 300 R I LPG
Типични характеристики на комбинираната машина B 300 R I LPG са екологичното гориво втечнен газ и страничния почистващ диск, монтирани от дясната страна на машината. Почиства до 16 550 м² за един час.
Икономична при експлоатация, надеждна при работа с нея, ефективна при почистване: нашата комбинирана самоходна машина B 300 RI LPG със странична почистваща платформа се отличава с производителност до 16 550 m² / h, което я прави идеалният избор при основно и поддържащо почистване на големи повърхности. Страничната почистваща платформа - монтирана на пружина от дясната страна на машината за предотвратяване на повреда при евентуален сблъсък с предмет - има голяма работна ширина около 1300 мм. Машината позволява почистването да става до стените и ръбовете, още повече с много голяма ролкова четка, има 300-литров резервоар за вода и отлично засмукване през широк и извит смукател, което позволява измиване и измитане в един ход. Икономичното гориво и големият размер на резервоара осигуряват продължителна и непрекъсната работа, като удобното високо изпразване на контейнери за изхвърляне на отпадъците улесняват много оператора.
Характеристики и предимства
Подопочиства и измита в един работен процесДвойна продуктивност от човек и машина Намаляване на половината на работните часове Не е необходимо предварително измитане
Лесно изпразване на контейнера за боклукУдобен за оператора Няма директен контакт с мръсотията Изпразването на контейнера за боклук се извършва, докато сте седнал
Гъвкави странични четки/странични платформи за почистване от двете страни на машинатаРазширяване на работната ширина до 1,755 мм. Позволява почистването на площ от над 16 000 m²/h. Защитава машината и обектите
Повдигната позиция на водача
- Много добър поглед в/у подлежащата на почистване повърхност.
- Лесна работа
Масивна стоманена рамка
- Здрава машина, която е подходяща и за тежки задачи
Извити смукатели
- Много добро засмукване, дори при остри завои
Икономичен двигател с вътрешно горене на втечнен газ (LPG)
- Дълги, непрекъснати периоди на работа.
- Подходяща също за ползване и в затворени помещения
- Независимо почистване
Спецификации
Технически данни
|Тип задвижване
|втечнен газ
|Хидравлично задвижване
|Хидравлично
|Работна ширина, четки (мм)
|1045 - 1350
|Работна ширина с 2 странични четки (мм)
|1755
|Работна ширина, изсмукване (мм)
|1440
|Резервоар за чиста/мръсна вода (л)
|300 / 300
|Контейнер за отпадъци (л)
|180
|Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч)
|17550
|Практическа ефективност за единица площ (м²/ч)
|13100
|Вид батерия
|стартов акумулатор
|Батерия (В/Ач)
|12 / 80
|Способност за изкачване (%)
|12
|Обороти на четките (об/мин)
|460
|Разход на вода (л/мин)
|макс. 12
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|2400 x 1540 x 1760
Обхват на доставката
- Ролкова четка: 2 бр.
- Смукател, огънат
Оборудване
- Мощен задвижващ механизъм
- Ръчна спирачка
- Интегрирана функция метене
- Волан с възможност за регулиране
- Функция метене
- Система с два резервоара
- Вид на засмукващите пера: Linatex®
- Концепция на Kärcher за цветове и управление
Видео
Сфера на приложение
- За вътрешно почистване на контейнери и резервоари в секторите транспорт и логистика, селско стопанство, хранително-вкусова и химическа промишленост.
- За промишлеността (леярни, циментови заводи), логистика и складове, паркинги и многоетажни паркинги, строителна индустрия, летища и пристанища
- Паркинги в големи универсални магазини