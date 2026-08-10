B 300 R I LPG

Типични характеристики на комбинираната машина B 300 R I LPG са екологичното гориво втечнен газ и страничния почистващ диск, монтирани от дясната страна на машината. Почиства до 16 550 м² за един час.

Икономична при експлоатация, надеждна при работа с нея, ефективна при почистване: нашата комбинирана самоходна машина B 300 RI LPG със странична почистваща платформа се отличава с производителност до 16 550 m² / h, което я прави идеалният избор при основно и поддържащо почистване на големи повърхности. Страничната почистваща платформа - монтирана на пружина от дясната страна на машината за предотвратяване на повреда при евентуален сблъсък с предмет - има голяма работна ширина около 1300 мм. Машината позволява почистването да става до стените и ръбовете, още повече с много голяма ролкова четка, има 300-литров резервоар за вода и отлично засмукване през широк и извит смукател, което позволява измиване и измитане в един ход. Икономичното гориво и големият размер на резервоара осигуряват продължителна и непрекъсната работа, като удобното високо изпразване на контейнери за изхвърляне на отпадъците улесняват много оператора.

Характеристики и предимства
Подопочистваща машина B 300 R I LPG: Подопочиства и измита в един работен процес
Подопочиства и измита в един работен процес
Двойна продуктивност от човек и машина Намаляване на половината на работните часове Не е необходимо предварително измитане
Подопочистваща машина B 300 R I LPG: Лесно изпразване на контейнера за боклук
Лесно изпразване на контейнера за боклук
Удобен за оператора Няма директен контакт с мръсотията Изпразването на контейнера за боклук се извършва, докато сте седнал
Подопочистваща машина B 300 R I LPG: Гъвкави странични четки/странични платформи за почистване от двете страни на машината
Гъвкави странични четки/странични платформи за почистване от двете страни на машината
Разширяване на работната ширина до 1,755 мм. Позволява почистването на площ от над 16 000 m²/h. Защитава машината и обектите
Повдигната позиция на водача
  • Много добър поглед в/у подлежащата на почистване повърхност.
  • Лесна работа
Масивна стоманена рамка
  • Здрава машина, която е подходяща и за тежки задачи
Извити смукатели
  • Много добро засмукване, дори при остри завои
Икономичен двигател с вътрешно горене на втечнен газ (LPG)
  • Дълги, непрекъснати периоди на работа.
  • Подходяща също за ползване и в затворени помещения
  • Независимо почистване
Спецификации

Технически данни

Тип задвижване втечнен газ
Хидравлично задвижване Хидравлично
Работна ширина, четки (мм) 1045 - 1350
Работна ширина с 2 странични четки (мм) 1755
Работна ширина, изсмукване (мм) 1440
Резервоар за чиста/мръсна вода (л) 300 / 300
Контейнер за отпадъци (л) 180
Теоретична ефективност за единица площ (м²/ч) 17550
Практическа ефективност за единица площ (м²/ч) 13100
Вид батерия стартов акумулатор
Батерия (В/Ач) 12 / 80
Способност за изкачване (%) 12
Обороти на четките (об/мин) 460
Разход на вода (л/мин) макс. 12
Размери (Д × Ш × В) (мм) 2400 x 1540 x 1760

Обхват на доставката

  • Ролкова четка: 2 бр.
  • Смукател, огънат

Оборудване

  • Мощен задвижващ механизъм
  • Ръчна спирачка
  • Интегрирана функция метене
  • Волан с възможност за регулиране
  • Функция метене
  • Система с два резервоара
  • Вид на засмукващите пера: Linatex®
  • Концепция на Kärcher за цветове и управление
Подопочистваща машина B 300 R I LPG
Подопочистваща машина B 300 R I LPG

Видео

Сфера на приложение
  • За вътрешно почистване на контейнери и резервоари в секторите транспорт и логистика, селско стопанство, хранително-вкусова и химическа промишленост.
  • За промишлеността (леярни, циментови заводи), логистика и складове, паркинги и многоетажни паркинги, строителна индустрия, летища и пристанища
  • Паркинги в големи универсални магазини
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