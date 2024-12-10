Ръчно водима подопочистваща машина B 50 W

Новото поколение почистване на подове

Ръчно водимата подопочистваща машина B 50 W е идеалният спътник за бързо и ефективно мокро почистване на подове. Тя заменя своя предшественик, B 40 W, и предоставя авангардна почистваща технология с надеждното качество на Kärcher. B 50 W поставя нови стандарти със своя преработен дизайн и нови захранващи блокове, осигуряващи безупречни резултати при почистване на площ до 3600 квадратни метра. Машината може да се захранва по избор от необслужваеми гел/AGM батерии или литиево-йонни батерии. Увеличената работна ширина с до 60 сантиметра на глава за четка D 60 означава, че машината осигурява постоянно добри резултати, дори при високи скорости.

Почистване в тишина: B 50 W е идеалният спътник за истински професионалисти. Подовете са чисти за миг. Лесна за работа. Тиха и ефективна.

Изработена от устойчиви на износване материали, машината осигурява високо контактно налягане за най-добри резултати при почистване. Чистачката и четирите доставени глави на четката са произведени от лят алуминий – готови да поемат и най-трудните предизвикателства. Параболичната форма на чистачката гарантира надеждно засмукване дори на текстурирани повърхности или извивки, което освен че минимизира опасността от подхлъзване, също така намалява необходимостта от отнемаща време преработка.

Лесно почистване с прахосмукачка

Работата с подопочистващата машина е интуитивна и разбираема. Благодарение на бутона EASY Operation, стартирането и работата с подопочистващата машина няма как да бъде по-лесно – спестяване на време и проблеми в процеса на почистване. Рискът от грешка е сведен до минимум в дългосрочен план и няма нужда от времеемко обучение.

Ергономичният дизайн машината подходяща за потребители с различна височина – без никакви сложни настройки. Тя е лесна и удобна за използване, което предпазва от умора и намалява физическото напрежение на оператора.