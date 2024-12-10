Ръчно водима подопочистваща машина B 50 W
Същото високо качество, нова технология.
Ръчно водима подопочистваща машина B 50 W за ефективно мокро почистване на подове. Предлага се с избор от литиево-йонни батерии, реагиращо на скоростта дозиране на вода, почистващ диск, ролка или орбитална глава. Подопочистващата машина за безупречно чисти подове до 3600 m². Обикновено се доставя с оловно-киселинни батерии или с литиево-йонни батерии като опция за използване при бързо и ефективно дълбоко почистване или поддържащо почистване. Лесно боравене, ергономичен дизайн и по-широк обхват от функции и информация, достъпна чрез приложението за смартфон. Здрави глави на четката и чистачка, изработени от лят под налягане алуминий.
Новото поколение почистване на подове
Ръчно водимата подопочистваща машина B 50 W е идеалният спътник за бързо и ефективно мокро почистване на подове. Тя заменя своя предшественик, B 40 W, и предоставя авангардна почистваща технология с надеждното качество на Kärcher. B 50 W поставя нови стандарти със своя преработен дизайн и нови захранващи блокове, осигуряващи безупречни резултати при почистване на площ до 3600 квадратни метра. Машината може да се захранва по избор от необслужваеми гел/AGM батерии или литиево-йонни батерии. Увеличената работна ширина с до 60 сантиметра на глава за четка D 60 означава, че машината осигурява постоянно добри резултати, дори при високи скорости.
Почистване в тишина: B 50 W е идеалният спътник за истински професионалисти. Подовете са чисти за миг. Лесна за работа. Тиха и ефективна.
Изработена от устойчиви на износване материали, машината осигурява високо контактно налягане за най-добри резултати при почистване. Чистачката и четирите доставени глави на четката са произведени от лят алуминий – готови да поемат и най-трудните предизвикателства. Параболичната форма на чистачката гарантира надеждно засмукване дори на текстурирани повърхности или извивки, което освен че минимизира опасността от подхлъзване, също така намалява необходимостта от отнемаща време преработка.
Лесно почистване с прахосмукачка
Работата с подопочистващата машина е интуитивна и разбираема. Благодарение на бутона EASY Operation, стартирането и работата с подопочистващата машина няма как да бъде по-лесно – спестяване на време и проблеми в процеса на почистване. Рискът от грешка е сведен до минимум в дългосрочен план и няма нужда от времеемко обучение.
Ергономичният дизайн машината подходяща за потребители с различна височина – без никакви сложни настройки. Тя е лесна и удобна за използване, което предпазва от умора и намалява физическото напрежение на оператора.
Ето някои от основните плюсове на машината с един поглед
- Подходяща за твърди и еластични подови настилки
- Четири алуминиеви глави за четки по избор: D51, D60, R55 и O51
- Параболична алуминиева чистачка
- Лесна за използване с бутон EASY Operation
- Интуитивен и ергономичен дизайн
- Bluetooth интерфейс за свързване за допълнителни функции на смартфон
- Предлага се с избор на литиево-йонна батерия (предлага се и с бързо зарядно устройство) или необслужваеми гел/AGM батерии
- DOSE: автоматично дозиране на препарата за запазване на ресурсите
- Дозиране на водата, реагиращо на скоростта
- Auto-Fill: автоматично пълнене с прясна вода
- Auto-Rinse: автоматично почистване на резервоара за мръсна вода
- Високо контактно налягане за оптимални резултати при почистване
- Обем на резервоара 50 l
Чисто почистване – във всеки смисъл
Преосмислено почистване
B 50 W може да се свърже с приложението за смартфон "Kärcher Machine Connect" чрез Bluetooth по всяко време. По-широкият обхват от цифрови функции включва KIK настройки, управление на параметрите за почистване, достъп до машинни данни като оставащо време за работа, състояние на батерията, съобщения за грешка, полезни видеоклипове и други практични функции.
Четка, валяк или орбитална глава? Изборът е ваш
Всяка работа по почистване има своите специални съображения. С B 50 W винаги сте добре екипирани и готови за действие, каквато и да е задачата. Машината се предлага в различни конфигурации. За да отговаря на индивидуалните изисквания, тя може да бъде снабдена с дискова, ролкова или орбитална глава (по-специално задвижваща платка и подложка) с избор от четири различни варианта на главата: D51, D60, R55 и O51. Нейната ефективна турбина е затворена и разполага със специално проектиран въздушен поток, за да направи машината тиха, така че е подходяща и за почистване през деня.
Правилната батерия – без компромис
B 50 W може да се захранва от гел/AGM батерии с нулева поддръжка или може да работи и с 80 Ah литиево-йонни батерии като опция. Като удобна екстра е налична и функция за бързо зареждане за литиево-йонните батерии, с възможност за пълно зареждане за 2 часа.
Икономично дозиране – за рентабилно почистване
Някои модели разполагат със системата ECO!Flow, която дозира почистващия препарат в зависимост от скоростта на машината. Това гарантира, че едно и също количество разтвор се прилага на всеки квадратен метър за равномерно разпределение по пода – за възможно най-добри резултати от почистването. Това също така прави невъзможно прилагането на твърде много разтвор, което спестява ресурси за почистване и предотвратява загубата на вода. Нещо повече, удобното приложение Machine Connect може да се използва и за проследяване на нивото на напълване с прясна вода в реално време.
У дома на всякакви повърхности
Подопочистващата машина се чувства на мястото си, където и да има под за търкане. Независимо дали става въпрос за твърди или еластични подови настилки, трудолюбивата B 50 W ще изтърка всяка средно голяма повърхност. В зависимост от вида на използваната глава на четката, тя е идеална както за дълбоко почистване, така и за поддържащо почистване на всички подове, които се нуждаят от бързо и ефективно почистване. Дори на труден терен, като текстурирани повърхности или по протежение на тесни завои, тя осигурява първокласно почистване и прахосмукачка.
Нищо не е невъзможно. Машината почиства твърди подове (напр. керамика, порцелан, бетон) и каменни подове (напр. мрамор, терацо, гранит, варовик) също толкова ефективно, колкото почиства еластични подови настилки ((напр. винил, PVC, линолеум, епоксидна смола и др.).