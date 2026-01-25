T 10/1
Мощна, компактна и много здрава прахосмукачка T 10/1. Специално разработена за нуждите на хотелиерството и ресторантьорство, търговията на дребно и почистването на сгради.
Със своите 700 W мощност, нашата прахосмукачка за сухо почистване T 10/1 може да създаде вакуум от 22 kPa (220 mbar) и по този начин лесно удоволетворява високите изисквания на нашите взискателни клиенти от хотелиерския и ресторантския сектор, търговията на дребно и почистването на сгради. Прахосмукачката впечатлява и по отношение на комфорт и ергономичност благодарение на удобната ръкохватка с Clip система, безстепенно регулиране на мощността на засмукване и голям крачен превключвател, който позволява лесна работа без досадно навеждане. Поради това е възможна и работа без умора за по-дълги периоди от време. Смукателният маркуч с дължина 2,5 метра, както и контейнер с две фиксирани и две управляващи колела позволяват лесно боравене и отлична маневреност на машината. Заобикалящата контейнера бронята ефективно предпазва мебелите и друго обзавеждане от повреда от много здравия и устойчив на удари 10-литров резервоар. Стандартната филтърна торба от нетъкан текстил, която може да побере приблизително два пъти повече прах в сравнение с хартиена филтърна торба, завършва успешната цялостна концепция.
Характеристики и предимства
По-голям капацитетУстройството се предлага с филтърна торбичка от нетъкан текстил. Тя събира значително повече прах от конвенционалните хартиени торби.
Със и без филтърна торбичкаГолемият, кръгъл постоянен основен филтър, изработен от миещ се найлон, е изключително здрав и достатъчно дебел, за да позволи вакуумиране дори без филтърна торбичка за определен период от време.
Интегрирана система за съхранение на аксесоаритеМясто за съхранение е интегрирано в голямата броня.
Управление с крачен педал.
- Без нужда от навеждане.
Спецификации
Технически данни
|Вид на тока (В/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Вакуум (мбар/кПа)
|220 / 22
|Дебит на въздуха (л/с)
|43
|Номинална мощност (Вт)
|700
|Обем на контейнера (л)
|10
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|10
|Ниво на шум (дБ(А))
|57
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|6,3
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|9
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|355 x 310 x 385
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2 м
- Коляно: Антистатична, с регулатор на въздушния поток
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 505 мм
- Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
- Превключваща се дюза за почистване на подове
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Предпазен филтър за двигателя
- Постоянна филтърна кошница: Найлон
Оборудване
- Материал на контейнера: Пластмаса
Видео
Сфера на приложение
- Специално разработен за нуждите на хотелиерството и ресторантьорство, търговията на дребно и почистването на сгради
- За цялостно почистване на всички подове - от твърди подове до килими.