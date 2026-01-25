Със своите 700 W мощност, нашата прахосмукачка за сухо почистване T 10/1 може да създаде вакуум от 22 kPa (220 mbar) и по този начин лесно удоволетворява високите изисквания на нашите взискателни клиенти от хотелиерския и ресторантския сектор, търговията на дребно и почистването на сгради. Прахосмукачката впечатлява и по отношение на комфорт и ергономичност благодарение на удобната ръкохватка с Clip система, безстепенно регулиране на мощността на засмукване и голям крачен превключвател, който позволява лесна работа без досадно навеждане. Поради това е възможна и работа без умора за по-дълги периоди от време. Смукателният маркуч с дължина 2,5 метра, както и контейнер с две фиксирани и две управляващи колела позволяват лесно боравене и отлична маневреност на машината. Заобикалящата контейнера бронята ефективно предпазва мебелите и друго обзавеждане от повреда от много здравия и устойчив на удари 10-литров резервоар. Стандартната филтърна торба от нетъкан текстил, която може да побере приблизително два пъти повече прах в сравнение с хартиена филтърна торба, завършва успешната цялостна концепция.