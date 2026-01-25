T 10/1

Мощна, компактна и много здрава прахосмукачка T 10/1. Специално разработена за нуждите на хотелиерството и ресторантьорство, търговията на дребно и почистването на сгради.

Със своите 700 W мощност, нашата прахосмукачка за сухо почистване T 10/1 може да създаде вакуум от 22 kPa (220 mbar) и по този начин лесно удоволетворява високите изисквания на нашите взискателни клиенти от хотелиерския и ресторантския сектор, търговията на дребно и почистването на сгради. Прахосмукачката впечатлява и по отношение на комфорт и ергономичност благодарение на удобната ръкохватка с Clip система, безстепенно регулиране на мощността на засмукване и голям крачен превключвател, който позволява лесна работа без досадно навеждане. Поради това е възможна и работа без умора за по-дълги периоди от време. Смукателният маркуч с дължина 2,5 метра, както и контейнер с две фиксирани и две управляващи колела позволяват лесно боравене и отлична маневреност на машината. Заобикалящата контейнера бронята ефективно предпазва мебелите и друго обзавеждане от повреда от много здравия и устойчив на удари 10-литров резервоар. Стандартната филтърна торба от нетъкан текстил, която може да побере приблизително два пъти повече прах в сравнение с хартиена филтърна торба, завършва успешната цялостна концепция.

Характеристики и предимства
Прахосмукачка T 10/1: По-голям капацитет
По-голям капацитет
Устройството се предлага с филтърна торбичка от нетъкан текстил. Тя събира значително повече прах от конвенционалните хартиени торби.
Прахосмукачка T 10/1: Със и без филтърна торбичка
Със и без филтърна торбичка
Големият, кръгъл постоянен основен филтър, изработен от миещ се найлон, е изключително здрав и достатъчно дебел, за да позволи вакуумиране дори без филтърна торбичка за определен период от време.
Прахосмукачка T 10/1: Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
Място за съхранение е интегрирано в голямата броня.
Управление с крачен педал.
  • Без нужда от навеждане.
Спецификации

Технически данни

Вид на тока (В/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Вакуум (мбар/кПа) 220 / 22
Дебит на въздуха (л/с) 43
Номинална мощност (Вт) 700
Обем на контейнера (л) 10
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Дължина на кабела (м) 10
Ниво на шум (дБ(А)) 57
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 6,3
Тегло вкл. Опаковка (кг) 9
Размери (Д х Ш х В) (мм) 355 x 310 x 385

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 2 м
  • Коляно: Антистатична, с регулатор на въздушния поток
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 505 мм
  • Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
  • Превключваща се дюза за почистване на подове
  • Количество филтърни торбички: 1 бр.
  • Материал на филтърната торба: Флийс
  • Предпазен филтър за двигателя
  • Постоянна филтърна кошница: Найлон

Оборудване

  • Материал на контейнера: Пластмаса
Прахосмукачка T 10/1

Видео

Сфера на приложение
  • Специално разработен за нуждите на хотелиерството и ресторантьорство, търговията на дребно и почистването на сгради
  • За цялостно почистване на всички подове - от твърди подове до килими.
Аксесоари