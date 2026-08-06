Прахосмукачката T 10/1 на Kärcher се състои от 45% рециклирани материали¹⁾, което пести ресурси и енергия по време на производствения процес. Тя впечатлява с първокласна смукателна мощност, устойчивост, здравина и изключително съотношение цена/качество. Въпреки високата си смукателна мощност, T 10/1 работи при едва 52 dB(A) и следователно е изключително тиха, което позволява безпроблемното ѝ използване за почистване през деня и в чувствителни на шум зони. Компактната машина предлага удобна, сгъваема дръжка за носене за ергономично транспортиране. T 10/1 е устойчива на накланяне и маневрена. Обемът на контейнера на прахосмукачката е 10 литра. Нейната издръжливост и здравина се проявяват в характеристики като шасито, корпуса, бронята и големите колела. Включената в обхвата на доставката дюза за фуги може да се съхранява във вграденото отделение за аксесоари на T 10/1 и следователно винаги е на една ръка разстояние. Като опция може да се закупи високоефективен HEPA 14 филтър.