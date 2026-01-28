T 10/1 Adv

Суха прахосмукачка, специално разработена за почистващи фирми, 12 m дълъг кабел, антистатична дръжка, място за навиване на кабела, изключително мощна основна филтърна кошница за вакуумиране без филтърна торбичка и цветно кодиран щепсел.

В допълнение към предимствата на T 10/1, T 10/1 Professional предлага следните изключителни предимства: Подвижен захранващ кабел (12 m) за бърза смяна на кабела; Съхранение на захранващия кабел; Подсилена основна филтърна кошница гарантира вакуумиране без филтърна торба; Антистатична дръжка за забележимо намаляване на електрическия разряд; Отличителен жълт щепсел.

Характеристики и предимства
Прахосмукачка T 10/1 Adv: Голям, кръгъл постоянен, перящ се филтър от флис.
Изключително стабилен и плътен дълго за изсмукване дори и без филтърна торбичка.
Прахосмукачка T 10/1 Adv: С лесна поддръжка
С освобождаването на 2 винта кабелът може да се смени бързо и без да са необходими специални знания. Това пести време и разходи за обслужване.
Прахосмукачка T 10/1 Adv: Управление с крачен педал.
Без нужда от навеждане.
Съхранение на кабела.
  • Захранващият кабел по всяко време е прибран по сигурен за транспорт начин.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Вакуум (мбар/кПа) 220 / 22
Дебит на въздуха (л/с) 43
Номинална мощност (Вт) 700
Обем на контейнера (л) 10
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Дължина на кабела (м) 12
Ниво на шум (дБ(А)) 57
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 5,4
Тегло вкл. Опаковка (кг) 9,194
Размери (Д х Ш х В) (мм) 355 x 310 x 410

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 2 м
  • Коляно: Антистатична, с регулатор на въздушния поток
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 505 мм
  • Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
  • Превключваща се дюза за почистване на подове
  • Количество филтърни торбички: 1 бр.
  • Материал на филтърната торба: Флийс
  • Предпазен филтър за двигателя
  • Постоянна филтърна кошница: Флийс

Оборудване

  • Материал на контейнера: Пластмаса
  • Интегрирана система за прибиране на захранващия кабел
  • Сменяем захранващ кабел: Стандартно
Прахосмукачка T 10/1 Adv

Видео

Сфера на приложение
  • Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради
  • За цялостно почистване на всички подове - от твърди подове до килими.
Аксесоари