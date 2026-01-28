T 10/1 Adv
Суха прахосмукачка, специално разработена за почистващи фирми, 12 m дълъг кабел, антистатична дръжка, място за навиване на кабела, изключително мощна основна филтърна кошница за вакуумиране без филтърна торбичка и цветно кодиран щепсел.
В допълнение към предимствата на T 10/1, T 10/1 Professional предлага следните изключителни предимства: Подвижен захранващ кабел (12 m) за бърза смяна на кабела; Съхранение на захранващия кабел; Подсилена основна филтърна кошница гарантира вакуумиране без филтърна торба; Антистатична дръжка за забележимо намаляване на електрическия разряд; Отличителен жълт щепсел.
Характеристики и предимства
Голям, кръгъл постоянен, перящ се филтър от флис.Изключително стабилен и плътен дълго за изсмукване дори и без филтърна торбичка.
С лесна поддръжкаС освобождаването на 2 винта кабелът може да се смени бързо и без да са необходими специални знания. Това пести време и разходи за обслужване.
Управление с крачен педал.Без нужда от навеждане.
Съхранение на кабела.
- Захранващият кабел по всяко време е прибран по сигурен за транспорт начин.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Вакуум (мбар/кПа)
|220 / 22
|Дебит на въздуха (л/с)
|43
|Номинална мощност (Вт)
|700
|Обем на контейнера (л)
|10
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|12
|Ниво на шум (дБ(А))
|57
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|5,4
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|9,194
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|355 x 310 x 410
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2 м
- Коляно: Антистатична, с регулатор на въздушния поток
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 505 мм
- Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
- Превключваща се дюза за почистване на подове
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Предпазен филтър за двигателя
- Постоянна филтърна кошница: Флийс
Оборудване
- Материал на контейнера: Пластмаса
- Интегрирана система за прибиране на захранващия кабел
- Сменяем захранващ кабел: Стандартно
Сфера на приложение
- Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради
- За цялостно почистване на всички подове - от твърди подове до килими.