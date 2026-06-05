Нашата T 10/1 Adv се характеризира с устойчивост, първокласна смукателна мощност, издръжливост, широка гама от аксесоари и впечатляващо съотношение цена/качество. Използваните в производството 45% рециклирани материали¹⁾ опазват ресурсите. Тъй като T 10/1 Adv е изключително тиха - само 52 dB(A) при висока смукателна мощност, тя е изключително подходяща за почистване през деня и на чувствителни към шума места. Тя е компактна, устойчива на накланяне и маневрена, а обемът на контейнера ѝ е 10 литра. Прахосмукачката може да се транспортира ергономично благодарение на удобната, сгъваема дръжка за носене. Освен това тя е издръжлива и здрава, като шасито, корпуса, бронята и големите колела. В комплекта са включени дюзата за фуги и дюзата за тапицерия, които винаги могат да се съхраняват на леснодостъпно място върху самата прахосмукачка T 10/1 Adv. В обхвата на доставката на T 10/1 Adv е включен особено богат аксесоар: смукателен маркуч, антистатична ръкохватка, олекотена, регулируема по височина телескопична смукателна тръба от алуминий, превключваща се дюза за под, дюза за паркет, дюза за фуги и дюза за тапицерия.