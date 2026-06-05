T 10/1 Adv
Изключително тихата и здрава T 10/1 Adv е произведена по устойчив начин от 45% рециклирани материали¹⁾ и предлага голяма смукателна мощност, ергономичен дизайн и широка гама от аксесоари.
Нашата T 10/1 Adv се характеризира с устойчивост, първокласна смукателна мощност, издръжливост, широка гама от аксесоари и впечатляващо съотношение цена/качество. Използваните в производството 45% рециклирани материали¹⁾ опазват ресурсите. Тъй като T 10/1 Adv е изключително тиха - само 52 dB(A) при висока смукателна мощност, тя е изключително подходяща за почистване през деня и на чувствителни към шума места. Тя е компактна, устойчива на накланяне и маневрена, а обемът на контейнера ѝ е 10 литра. Прахосмукачката може да се транспортира ергономично благодарение на удобната, сгъваема дръжка за носене. Освен това тя е издръжлива и здрава, като шасито, корпуса, бронята и големите колела. В комплекта са включени дюзата за фуги и дюзата за тапицерия, които винаги могат да се съхраняват на леснодостъпно място върху самата прахосмукачка T 10/1 Adv. В обхвата на доставката на T 10/1 Adv е включен особено богат аксесоар: смукателен маркуч, антистатична ръкохватка, олекотена, регулируема по височина телескопична смукателна тръба от алуминий, превключваща се дюза за под, дюза за паркет, дюза за фуги и дюза за тапицерия.
Характеристики и предимства
Устойчива и здрава: 45% рециклирани материалиПроизводство: намалено използване на суровини и енергия. Използването на рециклирани материали намалява емисиите на CO₂.
Изключително тиха: практически безшумна работа при само 52 dB(A)Идеална за почистване през деня. Намалено ниво на шума дори през нощта. Намалява рискове като стрес или увреждане на слуха.
Ергономичен, компактен и лесен за употреба дизайнЕргономичен транспорт: може да се носи близо до тялото. Ергономична ръкохватка и удобна дръжка за носене. Компактна и интелигентна: лесно и бързо съхранение.
Сменяем захранващ кабел
- Лесна и бърза смяна на захранващия кабел, дори без предварителни познания.
- Процесът на почистване може да продължи без прекъсване.
- Избягва или намалява разходите за сервизно обслужване.
Ръчно съхранение на кабела
- Захранващият кабел може да се прибере за нула време.
- Спестява време: прибиране на кабела за няколко секунди.
- Захранващият кабел не се заплита и винаги е навит.
Ниско тегло
- Лесно пренасяне, дори с една ръка.
- Лесно пренасяне по стъпала и стълби.
Удобна концепция за работа
- Голям бутон за включване/изключване.
- Бърза и лесна работа с крак или ръка.
- Практична позиция за паркиране за подредено съхранение.
Постоянен основен филтър
- Издръжлива, здрава и устойчива.
- Изработен от нетъкан текстил.
- Може да се пере на ръка при 30 °C и е за многократна употреба.
Богат набор от аксесоари
- Дюза за под, дюза за паркет, дюза за фуги и дюза за тапицерия.
- Висококачествена филтърна кошница и филтърна торбичка от нетъкан текстил.
- Регулируема по височина, лека телескопична тръба за засмукване, изработена от алуминий.
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
- Дюза за фуги и дюза за тапицерия: съхраняват се в главата на уреда.
- Компактно съхранение, винаги на разположение.
- Безопасно и удобно транспортиране на машината и аксесоарите.
Спецификации
Технически данни
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Вакуум (мбар/кПа)
|185 / 18
|Дебит на въздуха (л/с)
|40
|Номинална мощност (Вт)
|585
|Обем на контейнера (л)
|10
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|12
|Ниво на шум (дБ(А))
|52
|Тегло без аксесоари (кг)
|6,6
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|10
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|430 x 255 x 370
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2 м
- Коляно: Антистатична, с регулатор на въздушния поток
- Телескопична изсмукваща тръба: 615 мм, 1007 мм
- Телескопична смукателна тръба, материал: Алуминий
- Превключваща се дюза за почистване на подове
- Дюза за паркет
- Дюза за почистване на тапицерии
- Дюза за почистване на фуги
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Предпазен филтър за двигателя
- Постоянна филтърна кошница: Флийс
Оборудване
- Материал на контейнера: Пластмаса с рециклиран материал
- Интелигентна система за прибиране на кабела
- Сменяем захранващ кабел: Стандартно
- Сгъваема ергономична дръжка за носене
- Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
Видео
Сфера на приложение
- Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради
- Твърди подове
- Килими
- Почистване през деня