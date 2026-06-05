T 10/1 Adv

Изключително тихата и здрава T 10/1 Adv е произведена по устойчив начин от 45% рециклирани материали¹⁾ и предлага голяма смукателна мощност, ергономичен дизайн и широка гама от аксесоари.

Нашата T 10/1 Adv се характеризира с устойчивост, първокласна смукателна мощност, издръжливост, широка гама от аксесоари и впечатляващо съотношение цена/качество. Използваните в производството 45% рециклирани материали¹⁾ опазват ресурсите. Тъй като T 10/1 Adv е изключително тиха - само 52 dB(A) при висока смукателна мощност, тя е изключително подходяща за почистване през деня и на чувствителни към шума места. Тя е компактна, устойчива на накланяне и маневрена, а обемът на контейнера ѝ е 10 литра. Прахосмукачката може да се транспортира ергономично благодарение на удобната, сгъваема дръжка за носене. Освен това тя е издръжлива и здрава, като шасито, корпуса, бронята и големите колела. В комплекта са включени дюзата за фуги и дюзата за тапицерия, които винаги могат да се съхраняват на леснодостъпно място върху самата прахосмукачка T 10/1 Adv. В обхвата на доставката на T 10/1 Adv е включен особено богат аксесоар: смукателен маркуч, антистатична ръкохватка, олекотена, регулируема по височина телескопична смукателна тръба от алуминий, превключваща се дюза за под, дюза за паркет, дюза за фуги и дюза за тапицерия.

Характеристики и предимства
Прахосмукачка T 10/1 Adv: Устойчива и здрава: 45% рециклирани материали
Устойчива и здрава: 45% рециклирани материали
Производство: намалено използване на суровини и енергия. Използването на рециклирани материали намалява емисиите на CO₂.
Прахосмукачка T 10/1 Adv: Изключително тиха: практически безшумна работа при само 52 dB(A)
Изключително тиха: практически безшумна работа при само 52 dB(A)
Идеална за почистване през деня. Намалено ниво на шума дори през нощта. Намалява рискове като стрес или увреждане на слуха.
Прахосмукачка T 10/1 Adv: Ергономичен, компактен и лесен за употреба дизайн
Ергономичен, компактен и лесен за употреба дизайн
Ергономичен транспорт: може да се носи близо до тялото. Ергономична ръкохватка и удобна дръжка за носене. Компактна и интелигентна: лесно и бързо съхранение.
Сменяем захранващ кабел
  • Лесна и бърза смяна на захранващия кабел, дори без предварителни познания.
  • Процесът на почистване може да продължи без прекъсване.
  • Избягва или намалява разходите за сервизно обслужване.
Ръчно съхранение на кабела
  • Захранващият кабел може да се прибере за нула време.
  • Спестява време: прибиране на кабела за няколко секунди.
  • Захранващият кабел не се заплита и винаги е навит.
Ниско тегло
  • Лесно пренасяне, дори с една ръка.
  • Лесно пренасяне по стъпала и стълби.
Удобна концепция за работа
  • Голям бутон за включване/изключване.
  • Бърза и лесна работа с крак или ръка.
  • Практична позиция за паркиране за подредено съхранение.
Постоянен основен филтър
  • Издръжлива, здрава и устойчива.
  • Изработен от нетъкан текстил.
  • Може да се пере на ръка при 30 °C и е за многократна употреба.
Богат набор от аксесоари
  • Дюза за под, дюза за паркет, дюза за фуги и дюза за тапицерия.
  • Висококачествена филтърна кошница и филтърна торбичка от нетъкан текстил.
  • Регулируема по височина, лека телескопична тръба за засмукване, изработена от алуминий.
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
  • Дюза за фуги и дюза за тапицерия: съхраняват се в главата на уреда.
  • Компактно съхранение, винаги на разположение.
  • Безопасно и удобно транспортиране на машината и аксесоарите.
Спецификации

Технически данни

Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50 - 60
Вакуум (мбар/кПа) 185 / 18
Дебит на въздуха (л/с) 40
Номинална мощност (Вт) 585
Обем на контейнера (л) 10
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Дължина на кабела (м) 12
Ниво на шум (дБ(А)) 52
Тегло без аксесоари (кг) 6,6
Тегло вкл. Опаковка (кг) 10
Размери (Д х Ш х В) (мм) 430 x 255 x 370

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 2 м
  • Коляно: Антистатична, с регулатор на въздушния поток
  • Телескопична изсмукваща тръба: 615 мм, 1007 мм
  • Телескопична смукателна тръба, материал: Алуминий
  • Превключваща се дюза за почистване на подове
  • Дюза за паркет
  • Дюза за почистване на тапицерии
  • Дюза за почистване на фуги
  • Количество филтърни торбички: 1 бр.
  • Материал на филтърната торба: Флийс
  • Предпазен филтър за двигателя
  • Постоянна филтърна кошница: Флийс

Оборудване

  • Материал на контейнера: Пластмаса с рециклиран материал
  • Интелигентна система за прибиране на кабела
  • Сменяем захранващ кабел: Стандартно
  • Сгъваема ергономична дръжка за носене
  • Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
Прахосмукачка T 10/1 Adv
Прахосмукачка T 10/1 Adv
Прахосмукачка T 10/1 Adv

Видео

Сфера на приложение
  • Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради
  • Твърди подове
  • Килими
  • Почистване през деня
Аксесоари