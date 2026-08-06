T 10/1 Adv HEPA
Здрава, изключително тиха и с фокус върху хигиената: T 10/1 Adv HEPA се е от 45% рециклирани материали¹⁾ и има HEPA 14 филтър и много аксесоари в допълнение към високата смукателна мощност.
T 10/1 Adv HEPA гарантира най-високите стандарти за безопасност в чувствителни от хигиенна гледна точка зони благодарение на филтъра HEPA 14 и се отличава с устойчивост и отлична смукателна мощност. Освен това тя се отличава с впечатляваща здравина, широка гама от аксесоари и отлично съотношение цена/качество. Използваните в производството 45% рециклирани материали¹⁾ опазват ресурсите. T 10/1 Adv HEPA се характеризира с изключително тиха работа 52 dB[A], поради което може да се използва за почистване през деня и на места, чувствителни към шума. Тя е маневрена и устойчива на накланяне, с вместимост на контейнера от 10 литра. Разполага с удобна сгъваема дръжка, която позволява ергономично транспортиране. Освен това е издръжлива и здрава, като шасито, корпуса, бронята и големите колела. В комплекта са включени дюзи за фуги и тапицерия, които могат да се съхраняват в машината за лесен достъп по всяко време. Обхватът на доставката на T 10/1 Adv HEPA включва широка гама от аксесоари: смукателен маркуч, антистатична ръкохватка, лека и регулируема по височина телескопична смукателна тръба (алуминий), превключваща се дюза за под, дюза за паркет, дюзи за фуги и тапицерия и HEPA 14 филтър.
Характеристики и предимства
Устойчива и здрава: 45% рециклирани материалиПроизводство: намалено използване на суровини и енергия. Използването на рециклирани материали намалява емисиите на CO₂.
Високоефективен HEPA 14 филтър.За най-високи стандарти за безопасност на места с високи хигиенни изисквания. Висока степен на филтрация и отделяне: 99,995%.
Изключително тиха: практически безшумна работа при само 52 dB(A)Идеална за почистване през деня. Намалено ниво на шума дори през нощта. Намалява рискове като стрес или увреждане на слуха.
Ергономичен, компактен и лесен за употреба дизайн
- Ергономичен транспорт: може да се носи близо до тялото.
- Ергономична ръкохватка и удобна дръжка за носене.
- Компактна и интелигентна: лесно и бързо съхранение.
Сменяем захранващ кабел
- Лесна и бърза смяна на захранващия кабел, дори без предварителни познания.
- Процесът на почистване може да продължи без прекъсване.
- Избягва или намалява разходите за сервизно обслужване.
Ръчно съхранение на кабела
- Захранващият кабел може да се прибере за нула време.
- Спестява време: прибиране на кабела за няколко секунди.
- Захранващият кабел не се заплита и винаги е навит.
Ниско тегло
- Лесно пренасяне, дори с една ръка.
- Лесно пренасяне по стъпала и стълби.
Удобна концепция за работа
- Голям бутон за включване/изключване.
- Бърза и лесна работа с крак или ръка.
- Практична позиция за паркиране за подредено съхранение.
Богат набор от аксесоари
- Дюза за под, дюза за паркет, дюза за фуги и дюза за тапицерия.
- Висококачествена филтърна кошница и филтърна торбичка от нетъкан текстил.
- Регулируема по височина, лека телескопична тръба за засмукване, изработена от алуминий.
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
- Дюза за фуги и дюза за тапицерия: съхраняват се в главата на уреда.
- Компактно съхранение, винаги на разположение.
- Безопасно и удобно транспортиране на машината и аксесоарите.
Спецификации
Технически данни
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Вакуум (мбар/кПа)
|185 / 18
|Дебит на въздуха (л/с)
|40
|Номинална мощност (Вт)
|585
|Обем на контейнера (л)
|10
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|12
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|52
|Тегло без аксесоари (кг)
|6,6
|Тегло с опаковката (кг)
|10
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|430 x 255 x 370
¹⁾ Всички пластмасови части, с изключение на аксесоарите.
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2 м
- Коляно: Антистатична, с регулатор на въздушния поток
- Телескопична изсмукваща тръба: 615 мм, 1007 мм
- Телескопична смукателна тръба, материал: Алуминий
- Превключваща се дюза за почистване на подове
- Дюза за паркет
- Дюза за почистване на тапицерии
- Дюза за почистване на фуги
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Предпазен филтър за двигателя
- Тип HEPA-филтър: HEPA 14 филтър
- Постоянна филтърна кошница: Флийс
Оборудване
- Материал на контейнера: Пластмаса с рециклиран материал
- Интелигентна система за прибиране на кабела
- Сменяем захранващ кабел: Стандартно
- Сгъваема ергономична дръжка за носене
- Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
Видео
Сфера на приложение
- Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради
- Твърди подове
- Килими
- Почистване през деня