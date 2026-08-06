T 10/1 Adv HEPA гарантира най-високите стандарти за безопасност в чувствителни от хигиенна гледна точка зони благодарение на филтъра HEPA 14 и се отличава с устойчивост и отлична смукателна мощност. Освен това тя се отличава с впечатляваща здравина, широка гама от аксесоари и отлично съотношение цена/качество. Използваните в производството 45% рециклирани материали¹⁾ опазват ресурсите. T 10/1 Adv HEPA се характеризира с изключително тиха работа 52 dB[A], поради което може да се използва за почистване през деня и на места, чувствителни към шума. Тя е маневрена и устойчива на накланяне, с вместимост на контейнера от 10 литра. Разполага с удобна сгъваема дръжка, която позволява ергономично транспортиране. Освен това е издръжлива и здрава, като шасито, корпуса, бронята и големите колела. В комплекта са включени дюзи за фуги и тапицерия, които могат да се съхраняват в машината за лесен достъп по всяко време. Обхватът на доставката на T 10/1 Adv HEPA включва широка гама от аксесоари: смукателен маркуч, антистатична ръкохватка, лека и регулируема по височина телескопична смукателна тръба (алуминий), превключваща се дюза за под, дюза за паркет, дюзи за фуги и тапицерия и HEPA 14 филтър.