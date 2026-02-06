T 10/1 Adv HEPA

Компактната, ергономична, устойчива на накланяне и здрава прахосмукачка T 10/1 Adv HEPA впечатлява с нисък работен шум, високоефективен HEPA 14 филтър и лесно обслужване.

Нашата прахосмукачка T 10/1 Adv HEPA с обем от 10 литра също изненадва опитни професионалисти с максимална всмукателна мощност и едновременно изключително нисък работен шум. Прахосмукачката генерира впечатляващ 22 kPA вакуум от 700 W мощност, като по този начин гарантира най-добри резултати от почистването за използване в офиси, търговски обекти, заведения за обществено хранене или също в здравни заведения. При 57 dB (A) е толкова тиха, че дори нощното почистване в болници или хотели е възможно, което я прави идеална за професионални дейности. Вграденият HEPA 14 филтър е сертифициран в съответствие с тестовия стандарт DIN EN 1822: 2019, задържа дори малки частици като аерозоли, вируси и микроби в диапазона от няколко микрометра със степен на отделяне 99,995 процента, като по този начин гарантира най-високите стандарти за безопасност в хигиенно чувствителни зони. Компактна, устойчива на накланяне, здрава, лесна за обслужване и с ергономична ръкохватка, T 10/1 Adv HEPA впечатлява с удобна работа с помощта на крачен превключвател, органайзер за кабели и кука за кабел, стабилна позиция за паркиране на дюзата на пода и филтърна торба от нетъкан текстил.

Характеристики и предимства
Високоефективен HEPA 14 филтър.
  • За най-високите стандарти за безопасност в хигиенно чувствителни зони.
  • Висока филтрация и отделяне от 99,995 процента на задържане на малки частици.
  • Сертифициран в съответствие с тестовия стандарт DIN EN 1822: 2019.
Много нисък работен шум от само 57 dB(A)
  • Може да се работи по всяко време на денонощието в чувствителни на шум зони.
  • Повишава комфорта на потребителя.
Много лесно обслужване.
  • Лесна смяна на захранващ захранващ кабел, дори без предварителни познания.
  • Намалява изискването за време и разходите за обслужване.
Устойчив, здрав дизайн на машината.
  • Дългият експлоатационен живот гарантира висока ефективност.
  • Лесна и удобна за транспортиране и съхранение.
  • Здравият корпус предпазва машината от удари.
Голям, кръгъл постоянен, перящ се филтър от флис.
  • Също така остава изключително стабилна за дълго време при вакуумиране без филтърна торба.
Съхранение на кабела.
  • Захранващият кабел по всяко време е прибран по сигурен за транспорт начин.
Управление с крачен педал.
  • Без нужда от навеждане.
  • Удобно включване и изключване на прахосмукачката.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Вакуум (мбар/кПа) 220 / 22
Дебит на въздуха (л/с) 43
Номинална мощност (Вт) 700
Обем на контейнера (л) 10
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Дължина на кабела (м) 12
Ниво на шум (дБ(А)) 57
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 6,5
Тегло вкл. Опаковка (кг) 9,154
Размери (Д х Ш х В) (мм) 355 x 310 x 410

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 2.5 м
  • Коляно: Антистатична, с регулатор на въздушния поток
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 505 мм
  • Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
  • Превключваща се дюза за почистване на подове
  • Количество филтърни торбички: 1 бр.
  • Материал на филтърната торба: Флийс
  • Предпазен филтър за двигателя
  • Тип HEPA-филтър: HEPA 14 филтър
  • Постоянна филтърна кошница: Флийс

Оборудване

  • Материал на контейнера: Пластмаса
  • Интегрирана система за прибиране на захранващия кабел
  • Сменяем захранващ кабел: Стандартно
Прахосмукачка T 10/1 Adv HEPA
Сфера на приложение
  • Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради
  • За цялостно почистване на всички подове - от твърди подове до килими.
  • Универсален и може да се използва на места с високи хигиенни изисквания
Аксесоари