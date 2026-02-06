Нашата прахосмукачка T 10/1 Adv HEPA с обем от 10 литра също изненадва опитни професионалисти с максимална всмукателна мощност и едновременно изключително нисък работен шум. Прахосмукачката генерира впечатляващ 22 kPA вакуум от 700 W мощност, като по този начин гарантира най-добри резултати от почистването за използване в офиси, търговски обекти, заведения за обществено хранене или също в здравни заведения. При 57 dB (A) е толкова тиха, че дори нощното почистване в болници или хотели е възможно, което я прави идеална за професионални дейности. Вграденият HEPA 14 филтър е сертифициран в съответствие с тестовия стандарт DIN EN 1822: 2019, задържа дори малки частици като аерозоли, вируси и микроби в диапазона от няколко микрометра със степен на отделяне 99,995 процента, като по този начин гарантира най-високите стандарти за безопасност в хигиенно чувствителни зони. Компактна, устойчива на накланяне, здрава, лесна за обслужване и с ергономична ръкохватка, T 10/1 Adv HEPA впечатлява с удобна работа с помощта на крачен превключвател, органайзер за кабели и кука за кабел, стабилна позиция за паркиране на дюзата на пода и филтърна торба от нетъкан текстил.