T 10/1 Adv HEPA
Компактната, ергономична, устойчива на накланяне и здрава прахосмукачка T 10/1 Adv HEPA впечатлява с нисък работен шум, високоефективен HEPA 14 филтър и лесно обслужване.
Нашата прахосмукачка T 10/1 Adv HEPA с обем от 10 литра също изненадва опитни професионалисти с максимална всмукателна мощност и едновременно изключително нисък работен шум. Прахосмукачката генерира впечатляващ 22 kPA вакуум от 700 W мощност, като по този начин гарантира най-добри резултати от почистването за използване в офиси, търговски обекти, заведения за обществено хранене или също в здравни заведения. При 57 dB (A) е толкова тиха, че дори нощното почистване в болници или хотели е възможно, което я прави идеална за професионални дейности. Вграденият HEPA 14 филтър е сертифициран в съответствие с тестовия стандарт DIN EN 1822: 2019, задържа дори малки частици като аерозоли, вируси и микроби в диапазона от няколко микрометра със степен на отделяне 99,995 процента, като по този начин гарантира най-високите стандарти за безопасност в хигиенно чувствителни зони. Компактна, устойчива на накланяне, здрава, лесна за обслужване и с ергономична ръкохватка, T 10/1 Adv HEPA впечатлява с удобна работа с помощта на крачен превключвател, органайзер за кабели и кука за кабел, стабилна позиция за паркиране на дюзата на пода и филтърна торба от нетъкан текстил.
Характеристики и предимства
Високоефективен HEPA 14 филтър.
- За най-високите стандарти за безопасност в хигиенно чувствителни зони.
- Висока филтрация и отделяне от 99,995 процента на задържане на малки частици.
- Сертифициран в съответствие с тестовия стандарт DIN EN 1822: 2019.
Много нисък работен шум от само 57 dB(A)
- Може да се работи по всяко време на денонощието в чувствителни на шум зони.
- Повишава комфорта на потребителя.
Много лесно обслужване.
- Лесна смяна на захранващ захранващ кабел, дори без предварителни познания.
- Намалява изискването за време и разходите за обслужване.
Устойчив, здрав дизайн на машината.
- Дългият експлоатационен живот гарантира висока ефективност.
- Лесна и удобна за транспортиране и съхранение.
- Здравият корпус предпазва машината от удари.
Голям, кръгъл постоянен, перящ се филтър от флис.
- Също така остава изключително стабилна за дълго време при вакуумиране без филтърна торба.
Съхранение на кабела.
- Захранващият кабел по всяко време е прибран по сигурен за транспорт начин.
Управление с крачен педал.
- Без нужда от навеждане.
- Удобно включване и изключване на прахосмукачката.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Вакуум (мбар/кПа)
|220 / 22
|Дебит на въздуха (л/с)
|43
|Номинална мощност (Вт)
|700
|Обем на контейнера (л)
|10
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|12
|Ниво на шум (дБ(А))
|57
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|6,5
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|9,154
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|355 x 310 x 410
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2.5 м
- Коляно: Антистатична, с регулатор на въздушния поток
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 505 мм
- Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
- Превключваща се дюза за почистване на подове
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Предпазен филтър за двигателя
- Тип HEPA-филтър: HEPA 14 филтър
- Постоянна филтърна кошница: Флийс
Оборудване
- Материал на контейнера: Пластмаса
- Интегрирана система за прибиране на захранващия кабел
- Сменяем захранващ кабел: Стандартно
Сфера на приложение
- Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради
- За цялостно почистване на всички подове - от твърди подове до килими.
- Универсален и може да се използва на места с високи хигиенни изисквания