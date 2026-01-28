Универсална и лесна за транспортиране, благодарение на ниското тегло от 3,8 кг, нашата суха прахосмукачка T 11/1 Classic е идеалният избор за професионални потребители, които често сменят мястото на работа. С голям обем на контейнера от 11 литра, компактната машина от начален клас генерира вакуум от 235 mbar / 23,5 kpa от мощност от 850 W, като по този начин гарантира отлични резултати от вакуумирането за кратко време. Прахосмукачката работи толкова тихо при само 61 dB (A), което означава, че не само потребителят е защитен, но и може да се работи по всяко време на денонощието в чувствителни на шум зони като болници или хотели. Ергономичният ръкохватка гарантира дълги и без умора приложения, дори пренасянето на прахосмукачката по стълбите е без усилие благодарение на вградената дръжка за носене. Здравият дизайн на T 11/1 Classic гарантира не само дълъг живот, а всестранната му броня надеждно предотвратява накланянето на машината. Аксесоари като смукателна тръба и подова дюза могат да се съхраняват удобно в прахосмукачката, доставя се и филтърна торба от нетъкан текстил. При нужда се предлага и високоефективен HEPA 14 филтър.