T 11/1 Classic
Ниско тегло, висока мощност на засмукване, много здрава: Нашата суха прахосмукачка T 11/1 Classic съчетава решителни критерии на професионалните потребители в компактна прахосмукачка на атрактивни цени.
Универсална и лесна за транспортиране, благодарение на ниското тегло от 3,8 кг, нашата суха прахосмукачка T 11/1 Classic е идеалният избор за професионални потребители, които често сменят мястото на работа. С голям обем на контейнера от 11 литра, компактната машина от начален клас генерира вакуум от 235 mbar / 23,5 kpa от мощност от 850 W, като по този начин гарантира отлични резултати от вакуумирането за кратко време. Прахосмукачката работи толкова тихо при само 61 dB (A), което означава, че не само потребителят е защитен, но и може да се работи по всяко време на денонощието в чувствителни на шум зони като болници или хотели. Ергономичният ръкохватка гарантира дълги и без умора приложения, дори пренасянето на прахосмукачката по стълбите е без усилие благодарение на вградената дръжка за носене. Здравият дизайн на T 11/1 Classic гарантира не само дълъг живот, а всестранната му броня надеждно предотвратява накланянето на машината. Аксесоари като смукателна тръба и подова дюза могат да се съхраняват удобно в прахосмукачката, доставя се и филтърна торба от нетъкан текстил. При нужда се предлага и високоефективен HEPA 14 филтър.
Характеристики и предимства
Ниско теглоЛесно пренасяне с една ръка над первази и стъпала. По-ниско тегло с идентичен обем на контейнера в сравнение с конкурентните модели. Проектиран за продължителни периоди на употреба без умора.
Много нисък шум при работа само 61 dB(A)Идеална за работа в чувствителни на шум зони и през нощта. Ниският шум при работа предпазва потребителя.
Кука за кабелаЗахранващият кабел по всяко време е прибран по сигурен за транспорт начин. Практично съхранение на кабела.
Устойчив и здрав дизайн на машината
- Лесна и удобна за транспортиране и съхранение.
- Здравият корпус предпазва машината от удари.
- Дълготрайна, здрава и по този начин много икономична машина.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Вакуум (мбар/кПа)
|235 / 23,5
|Дебит на въздуха (л/с)
|40
|Номинална мощност (Вт)
|850
|Обем на контейнера (л)
|11
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|7,5
|Ниво на шум (дБ(А))
|61
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|3,915
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|5,901
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|385 x 285 x 385
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2 м
- Коляно: Пластмаса
- Брой смукателни тръби: 3 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 350 мм
- Материал на смукателните тръби: Пластмаса
- Превключваща се дюза за почистване на подове
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Предпазен филтър за двигателя
- Постоянна филтърна кошница: Флийс
Оборудване
- Материал на контейнера: Пластмаса
- Кука за кабела
- Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
Видео
Сфера на приложение
- Универсален и може да се използва на места с високи хигиенни изисквания
- Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради
- За всички твърди повърхности, напр. плочки, естествен камък, PVC, линолеум.
- Килими