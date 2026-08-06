T 11/1 Classic Adv Re!Plast
Здрава и щадяща ресурсите: T 11/1 Classic Adv Re!Plast се състои от 60% рециклиран материал¹⁾ и предлага висока смукателна мощност. Включен в обхвата на доставката: 12 m захранващ кабел.
Прахосмукачката T 11/1 Classic Adv Re!Plast на Kärcher впечатлява с първокласната си смукателна мощност, здравина и отлично съотношение цена/качество. Благодарение на 60-процентното съдържание на рециклирани материали¹⁾, ресурсите се пестят от самото начало, а енергийните нужди се намаляват. Въпреки високата смукателна мощност, машината работи при ниско ниво на шум от само 61 dB(A), което я прави идеална за места, чувствителни към шума. Прахосмукачката е с компактен дизайн и е устойчива на накланяне, има обем на контейнера от 11 литра, тежи само 4 килограма и е оборудвана с ергономична дръжка за носене и ръкохватка. Това позволява дълги периоди на работа без умора и удобно транспортиране. Захранващият кабел с дължина 12 метра и щепсел може лесно да бъде сменен от потребителя по всяко време. На самата прахосмукачка има специално място за прибиране на аксесоари, като например смукателната тръба и дюзата за под. В обхвата на доставката е включена и филтърна торбичка от нетъкан текстил.
Характеристики и предимства
Устойчив и иновативен дизайн, съдържащ 60% рециклирани материали.Произведена с по-малко суровини и енергия. Използването на рециклирани материали намалява емисиите на CO2. Иновативна, дълготрайна, здрава и следователно много икономична машина.
Ниско теглоЛесно пренасяне с една ръка над первази и стъпала. По-ниско тегло с идентичен обем на контейнера в сравнение с конкурентните модели. Осигурява дълъг работен цикъл без умора.
Сменяем захранващ кабелЛесна подмяна на захранващия кабел, дори без предварителни познания. Почистването може да продължи без прекъсване. Без ненужни високи разходи за обслужване.
Ниско ниво на шума при работа – само 61 dB(A)
- Защитава потребителя по време на работа.
- За използване в зони, чувствителни към шум, и през нощта.
- Подходящ и за т.нар. „дневна почистване“ в индустрията.
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
- Безопасно и удобно транспортиране на машината и аксесоарите.
- Лесна и практична паркинг позиция на дюзата за под на прахосмукачката.
Кука за кабела
- Лесно съхранение на захранващия кабел.
- Кабелът е винаги здраво закрепен по време на транспортиране.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Вакуум (мбар/кПа)
|235 / 23,5
|Дебит на въздуха (л/с)
|40
|Номинална мощност (Вт)
|850
|Обем на контейнера (л)
|11
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|12
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|61
|Цвят
|черен
|Тегло без аксесоари (кг)
|4,2
|Тегло с опаковката (кг)
|6,2
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|385 x 285 x 385
¹⁾ Всички пластмасови части, с изключение на аксесоарите.
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2 м
- Коляно: Пластмаса
- Брой смукателни тръби: 3 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 350 мм
- Материал на смукателните тръби: Пластмаса
- Превключваща се дюза за почистване на подове
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Предпазен филтър за двигателя
- Постоянна филтърна кошница: Флийс
Оборудване
- Материал на контейнера: Пластмаса с рециклиран материал
- Кука за кабела
- Сменяем захранващ кабел: Стандартно
- Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
Сфера на приложение
- Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради
- За всички твърди повърхности, напр. плочки, естествен камък, PVC, линолеум.
- Килими