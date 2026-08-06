Прахосмукачката T 11/1 Classic Adv Re!Plast на Kärcher впечатлява с първокласната си смукателна мощност, здравина и отлично съотношение цена/качество. Благодарение на 60-процентното съдържание на рециклирани материали¹⁾, ресурсите се пестят от самото начало, а енергийните нужди се намаляват. Въпреки високата смукателна мощност, машината работи при ниско ниво на шум от само 61 dB(A), което я прави идеална за места, чувствителни към шума. Прахосмукачката е с компактен дизайн и е устойчива на накланяне, има обем на контейнера от 11 литра, тежи само 4 килограма и е оборудвана с ергономична дръжка за носене и ръкохватка. Това позволява дълги периоди на работа без умора и удобно транспортиране. Захранващият кабел с дължина 12 метра и щепсел може лесно да бъде сменен от потребителя по всяко време. На самата прахосмукачка има специално място за прибиране на аксесоари, като например смукателната тръба и дюзата за под. В обхвата на доставката е включена и филтърна торбичка от нетъкан текстил.