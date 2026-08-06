T 11/1 Classic Adv Re!Plast Go!Further
T 11/1 Classic Adv Go!Further е лимитирана черна прахосмукачка, изработена от 60% рециклирана пластмаса¹⁾ и се предлага с ексклузивни аксесоари: 10 филтърни торбички от флийс.
Лимитираната черна прахосмукачка T 11/1 Classic Adv Go!Further, изработена от 60% рециклирана пластмаса¹⁾, се предлага с ексклузивни аксесоари и 10 филтърни торбички от флийс. Прахосмукачката впечатлява с първокласната си смукателна мощност, високата си здравина и атрактивното съотношение цена/качество. Благодарение на съдържанието на 60% рециклирани материали¹⁾ ресурсите се пестят още от самото начало, а енергийните нужди са намалени. Въпреки мощната си смукателна мощност машината остава приятно тиха - само 61 dB(A), което позволява да се използва дори на чувствителни към шума места. Компактна и стабилна, прахосмукачката има обем на контейнера от 11 литра и тежи само 4 килограма. Ергономичната дръжка за носене и интегрираната ръкохватка позволяват дълга работа без умора и удобно транспортиране. Захранващият кабел с дължина 12 метра и щепсел може лесно да бъде сменен от потребителя по всяко време. Върху самата прахосмукачка има специално място за прибиране на аксесоари, като например смукателната тръба и дюзата за под.
Характеристики и предимства
Ниско теглоЛесно пренасяне с една ръка над первази и стъпала. По-ниско тегло с идентичен обем на контейнера в сравнение с конкурентните модели. Осигурява дълъг работен цикъл без умора.
Сменяем захранващ кабелЛесна подмяна на захранващия кабел, дори без предварителни познания. Почистването може да продължи без прекъсване. Без ненужни високи разходи за обслужване.
Устойчиви характеристикиИзработени от 60% рециклирана пластмаса¹⁾. Сменяем захранващ кабел: лесна подмяна на захранващия кабел, удължава живота на машината. Процесът на почистване може да продължи без значителни прекъсвания. Ниско ниво на шума при работа – само 61 dB(A).
Ниско ниво на шума при работа – само 61 dB(A)
- Защитава потребителя по време на работа.
- За използване в зони, чувствителни към шум, и през нощта.
- Подходящ и за т.нар. „дневна почистване“ в индустрията.
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
- Безопасно и удобно транспортиране на машината и аксесоарите.
- Лесна и практична паркинг позиция на дюзата за под на прахосмукачката.
Кука за кабела
- Лесно съхранение на захранващия кабел.
- Кабелът е винаги здраво закрепен по време на транспортиране.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Вакуум (мбар/кПа)
|235 / 23,5
|Дебит на въздуха (л/с)
|40
|Номинална мощност (Вт)
|850
|Обем на контейнера (л)
|11
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|12
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|61
|Цвят
|черен
|Тегло без аксесоари (кг)
|4,2
|Тегло с опаковката (кг)
|6,4
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|385 x 285 x 385
¹⁾ Само устройство, всички пластмасови части без аксесоари.
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2 м
- Коляно: Пластмаса
- Брой смукателни тръби: 3 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 350 мм
- Материал на смукателните тръби: Пластмаса
- Превключваща се дюза за почистване на подове
- Количество филтърни торбички: 10 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Предпазен филтър за двигателя
- Постоянна филтърна кошница: Флийс
Оборудване
- Материал на контейнера: Пластмаса с рециклиран материал
- Кука за кабела
- Сменяем захранващ кабел: Стандартно
- Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
Сфера на приложение
- Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради
- За всички твърди повърхности, напр. плочки, естествен камък, PVC, линолеум.
- Килими