T 11/1 Classic Adv Re!Plast Go!Further

T 11/1 Classic Adv Go!Further е лимитирана черна прахосмукачка, изработена от 60% рециклирана пластмаса¹⁾ и се предлага с ексклузивни аксесоари: 10 филтърни торбички от флийс.

Лимитираната черна прахосмукачка T 11/1 Classic Adv Go!Further, изработена от 60% рециклирана пластмаса¹⁾, се предлага с ексклузивни аксесоари и 10 филтърни торбички от флийс. Прахосмукачката впечатлява с първокласната си смукателна мощност, високата си здравина и атрактивното съотношение цена/качество. Благодарение на съдържанието на 60% рециклирани материали¹⁾ ресурсите се пестят още от самото начало, а енергийните нужди са намалени. Въпреки мощната си смукателна мощност машината остава приятно тиха - само 61 dB(A), което позволява да се използва дори на чувствителни към шума места. Компактна и стабилна, прахосмукачката има обем на контейнера от 11 литра и тежи само 4 килограма. Ергономичната дръжка за носене и интегрираната ръкохватка позволяват дълга работа без умора и удобно транспортиране. Захранващият кабел с дължина 12 метра и щепсел може лесно да бъде сменен от потребителя по всяко време. Върху самата прахосмукачка има специално място за прибиране на аксесоари, като например смукателната тръба и дюзата за под.

Характеристики и предимства
Прахосмукачка T 11/1 Classic Adv Re!Plast Go!Further: Ниско тегло
Ниско тегло
Лесно пренасяне с една ръка над первази и стъпала. По-ниско тегло с идентичен обем на контейнера в сравнение с конкурентните модели. Осигурява дълъг работен цикъл без умора.
Прахосмукачка T 11/1 Classic Adv Re!Plast Go!Further: Сменяем захранващ кабел
Сменяем захранващ кабел
Лесна подмяна на захранващия кабел, дори без предварителни познания. Почистването може да продължи без прекъсване. Без ненужни високи разходи за обслужване.
Прахосмукачка T 11/1 Classic Adv Re!Plast Go!Further: Устойчиви характеристики
Устойчиви характеристики
Изработени от 60% рециклирана пластмаса¹⁾. Сменяем захранващ кабел: лесна подмяна на захранващия кабел, удължава живота на машината. Процесът на почистване може да продължи без значителни прекъсвания. Ниско ниво на шума при работа – само 61 dB(A).
Ниско ниво на шума при работа – само 61 dB(A)
  • Защитава потребителя по време на работа.
  • За използване в зони, чувствителни към шум, и през нощта.
  • Подходящ и за т.нар. „дневна почистване“ в индустрията.
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
  • Безопасно и удобно транспортиране на машината и аксесоарите.
  • Лесна и практична паркинг позиция на дюзата за под на прахосмукачката.
Кука за кабела
  • Лесно съхранение на захранващия кабел.
  • Кабелът е винаги здраво закрепен по време на транспортиране.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50 - 60
Вакуум (мбар/кПа) 235 / 23,5
Дебит на въздуха (л/с) 40
Номинална мощност (Вт) 850
Обем на контейнера (л) 11
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Дължина на кабела (м) 12
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 61
Цвят черен
Тегло без аксесоари (кг) 4,2
Тегло с опаковката (кг) 6,4
Размери (Д × Ш × В) (мм) 385 x 285 x 385

¹⁾ Само устройство, всички пластмасови части без аксесоари.

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 2 м
  • Коляно: Пластмаса
  • Брой смукателни тръби: 3 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 350 мм
  • Материал на смукателните тръби: Пластмаса
  • Превключваща се дюза за почистване на подове
  • Количество филтърни торбички: 10 бр.
  • Материал на филтърната торба: Флийс
  • Предпазен филтър за двигателя
  • Постоянна филтърна кошница: Флийс

Оборудване

  • Материал на контейнера: Пластмаса с рециклиран материал
  • Кука за кабела
  • Сменяем захранващ кабел: Стандартно
  • Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
Прахосмукачка T 11/1 Classic Adv Re!Plast Go!Further
Прахосмукачка T 11/1 Classic Adv Re!Plast Go!Further
Сфера на приложение
  • Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради
  • За всички твърди повърхности, напр. плочки, естествен камък, PVC, линолеум.
  • Килими
Аксесоари