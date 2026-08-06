Лимитираната черна прахосмукачка T 11/1 Classic Adv Go!Further, изработена от 60% рециклирана пластмаса¹⁾, се предлага с ексклузивни аксесоари и 10 филтърни торбички от флийс. Прахосмукачката впечатлява с първокласната си смукателна мощност, високата си здравина и атрактивното съотношение цена/качество. Благодарение на съдържанието на 60% рециклирани материали¹⁾ ресурсите се пестят още от самото начало, а енергийните нужди са намалени. Въпреки мощната си смукателна мощност машината остава приятно тиха - само 61 dB(A), което позволява да се използва дори на чувствителни към шума места. Компактна и стабилна, прахосмукачката има обем на контейнера от 11 литра и тежи само 4 килограма. Ергономичната дръжка за носене и интегрираната ръкохватка позволяват дълга работа без умора и удобно транспортиране. Захранващият кабел с дължина 12 метра и щепсел може лесно да бъде сменен от потребителя по всяко време. Върху самата прахосмукачка има специално място за прибиране на аксесоари, като например смукателната тръба и дюзата за под.