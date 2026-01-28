T 11/1 Classic HEPA
Хигиенична и икономична: Нашата суха прахосмукачка T 11/1 Classic HEPA впечатлява с висока всмукателна мощност, HEPA 14 филтър, ниско тегло и отлично съотношение цена-качество.
Благодарение на стандартния филтър HEPA 14 със степен на филтрация и отделяне от 99,995 процента, нашата прахосмукачка T 11/1 Classic HEPA също отговаря на стандартите за безопасност в хигиенно чувствителни зони като лекарски кабинети или болници. Филтърът задържа дори малки частици като вируси, аерозоли и микроби в диапазона от само няколко микрометра и е сертифициран в съответствие с тестовия стандарт DIN EN 1822: 2019. Здравата, много издръжлива и по този начин изключително икономична прахосмукачка генерира вакуум от 235 mbar / 23,5 kpa от мощност от 850 W, като по този начин гарантира превъзходни резултати от вакуумиране с много нисък шум при работа от само 61 dB (A) едновременно. Също така може да се използва без проблем по всяко време на деня, дори там където трябва да се избягва шум. С обем на контейнера от 11 литра, тегло от само 4,2 кг, практична дръжка за носене и ергономичен завой, устойчивият на накланяне T 11/1 Classic HEPA е много компактен, лесен за транспортиране и дава възможност за непрекъсната работа без умора . Аксесоари като смукателни тръби и подова дюза могат да се съхраняват удобно на прахосмукачката, доставя се и филтърна торба от нетъкан текстил.
Характеристики и предимства
Високоефективен HEPA 14 филтър.За най-високите стандарти за безопасност в хигиенно чувствителни зони. Висока филтрация и отделяне от 99,995 процента на задържане на малки частици. Сертифициран в съответствие с тестовия стандарт DIN EN 1822: 2019.
Ниско теглоЛесно пренасяне с една ръка над первази и стъпала. По-ниско тегло с идентичен обем на контейнера в сравнение с конкурентните модели. Проектиран за продължителни периоди на употреба без умора.
Много нисък шум при работа само 61 dB(A)Идеална за работа в чувствителни на шум зони и през нощта. Ниският шум при работа предпазва потребителя.
Устойчив и здрав дизайн на машината
- Лесна и удобна за транспортиране и съхранение.
- Здравият корпус предпазва машината от удари.
- Дълготрайна, здрава и по този начин много икономична машина.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Вакуум (мбар/кПа)
|235 / 23,5
|Дебит на въздуха (л/с)
|40
|Номинална мощност (Вт)
|850
|Обем на контейнера (л)
|11
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|7,5
|Ниво на шум (дБ(А))
|61
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|4,29
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|6,271
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|385 x 285 x 385
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2 м
- Коляно: Пластмаса
- Брой смукателни тръби: 3 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 350 мм
- Материал на смукателните тръби: Пластмаса
- Превключваща се дюза за почистване на подове
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Предпазен филтър за двигателя
- Тип HEPA-филтър: HEPA 14 филтър
- Постоянна филтърна кошница: Флийс
Оборудване
- Материал на контейнера: Пластмаса
- Кука за кабела
- Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
Видео
Сфера на приложение
- Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради
- Универсален и може да се използва на места с високи хигиенни изисквания
- За всички твърди повърхности, напр. плочки, естествен камък, PVC, линолеум.
- Килими
- Здравеопазване.