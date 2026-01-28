Благодарение на стандартния филтър HEPA 14 със степен на филтрация и отделяне от 99,995 процента, нашата прахосмукачка T 11/1 Classic HEPA също отговаря на стандартите за безопасност в хигиенно чувствителни зони като лекарски кабинети или болници. Филтърът задържа дори малки частици като вируси, аерозоли и микроби в диапазона от само няколко микрометра и е сертифициран в съответствие с тестовия стандарт DIN EN 1822: 2019. Здравата, много издръжлива и по този начин изключително икономична прахосмукачка генерира вакуум от 235 mbar / 23,5 kpa от мощност от 850 W, като по този начин гарантира превъзходни резултати от вакуумиране с много нисък шум при работа от само 61 dB (A) едновременно. Също така може да се използва без проблем по всяко време на деня, дори там където трябва да се избягва шум. С обем на контейнера от 11 литра, тегло от само 4,2 кг, практична дръжка за носене и ергономичен завой, устойчивият на накланяне T 11/1 Classic HEPA е много компактен, лесен за транспортиране и дава възможност за непрекъсната работа без умора . Аксесоари като смукателни тръби и подова дюза могат да се съхраняват удобно на прахосмукачката, доставя се и филтърна торба от нетъкан текстил.