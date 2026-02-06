T 11/1 Classic HEPA Re!Plast
Устойчива и хигиенична: прахосмукачката T 11/1 Classic HEPA Re!Plast е направена от 60% рециклирани материали*, пестяща ресурси и впечатляваща с високата си смукателна мощност и филтър HEPA 14.
Нашата прахосмукачка за сухо почистване T 11/1 Classic HEPA Re!Plast въплъщава устойчивост, хигиена, максимална смукателна мощност и издръжливост. Изработена от 60% рециклирани материали*, енергията, необходима за производството й, вече е значително намалена и използването на ценни суровини е сведено до минимум. Благодарение на включеният в комплекта филтър HEPA 14, сертифициран съгласно стандарта за изпитване DIN EN 1822:2019, със степен на филтриране и разделяне от 99,995%, T 11/1 Classic HEPA Re!Plast отговаря и на най-високите стандарти за безопасност за зони със строги хигиенни изисквания. Дори и най-малките частици като вируси, аерозоли и микроби с размери само няколко микрометра са надеждно уловени. Прахосмукачката генерира вакуум от 235 mbar/23,5 kpa от 850 W мощност, което прави възможно постигането на максимална смукателна мощност с нисък работен шум от само 61 dB(A) – идеална за места, чувствителни към шум. С капацитет на контейнера от 11 литра, тегло от само 4,2 килограма, дръжка за носене и ергономична ръкохватка, устойчивата на накланяне, компактна прахосмукачка гарантира работа без умора за продължителни периоди и е лесна за транспортиране. Аксесоари като смукателна тръба и накрайник за под могат да се съхраняват удобно на прахосмукачката. Доставя се филтърна торбичка от нетъкан текстил.
Характеристики и предимства
Устойчив и иновативен дизайн, съдържащ 60% рециклирани материали.Произведена с по-малко суровини и енергия. Използването на рециклирани материали намалява емисиите на CO2. Иновативна, дълготрайна, здрава и следователно много икономична машина.
Високоефективен HEPA 14 филтър.За най-високите стандарти за безопасност в хигиенно чувствителни зони. Висока филтрация и отделяне от 99,995 процента на задържане на малки частици. Сертифициран в съответствие с тестовия стандарт DIN EN 1822: 2019.
Ниско теглоЛесно пренасяне с една ръка над первази и стъпала. По-ниско тегло с идентичен обем на контейнера в сравнение с конкурентните модели. Проектиран за продължителни периоди на употреба без умора.
Много нисък шум при работа само 61 dB(A)
- Идеална за работа в чувствителни на шум зони и през нощта.
- Ниският шум при работа предпазва потребителя.
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
- Безопасен и удобен транспорт на машината, включително аксесоари.
- Бързо и сигурно съхранение на захранващия кабел на куката за кабел.
- Лесна и практична паркинг позиция на дюзата за под на прахосмукачката.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Вакуум (мбар/кПа)
|235 / 23,5
|Дебит на въздуха (л/с)
|40
|Номинална мощност (Вт)
|850
|Обем на контейнера (л)
|11
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|7,5
|Ниво на шум (дБ(А))
|61
|Цвят
|черен
|Тегло без аксесоари (кг)
|4,2
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|6,4
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|385 x 285 x 385
* Всички пластмасови части, с изключение на аксесоарите.
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2 м
- Коляно: Пластмаса
- Брой смукателни тръби: 3 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 350 мм
- Материал на смукателните тръби: Пластмаса
- Превключваща се дюза за почистване на подове
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Предпазен филтър за двигателя
- Тип HEPA-филтър: HEPA 14 филтър
- Постоянна филтърна кошница: Флийс
Оборудване
- Материал на контейнера: Пластмаса с рециклиран материал
- Кука за кабела
- Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
Сфера на приложение
- Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради
- Универсален и може да се използва на места с високи хигиенни изисквания
- За всички твърди повърхности, напр. плочки, естествен камък, PVC, линолеум.
- Килими
- Здравеопазване.