Нашата прахосмукачка за сухо почистване T 11/1 Classic HEPA Re!Plast въплъщава устойчивост, хигиена, максимална смукателна мощност и издръжливост. Изработена от 60% рециклирани материали*, енергията, необходима за производството й, вече е значително намалена и използването на ценни суровини е сведено до минимум. Благодарение на включеният в комплекта филтър HEPA 14, сертифициран съгласно стандарта за изпитване DIN EN 1822:2019, със степен на филтриране и разделяне от 99,995%, T 11/1 Classic HEPA Re!Plast отговаря и на най-високите стандарти за безопасност за зони със строги хигиенни изисквания. Дори и най-малките частици като вируси, аерозоли и микроби с размери само няколко микрометра са надеждно уловени. Прахосмукачката генерира вакуум от 235 mbar/23,5 kpa от 850 W мощност, което прави възможно постигането на максимална смукателна мощност с нисък работен шум от само 61 dB(A) – идеална за места, чувствителни към шум. С капацитет на контейнера от 11 литра, тегло от само 4,2 килограма, дръжка за носене и ергономична ръкохватка, устойчивата на накланяне, компактна прахосмукачка гарантира работа без умора за продължителни периоди и е лесна за транспортиране. Аксесоари като смукателна тръба и накрайник за под могат да се съхраняват удобно на прахосмукачката. Доставя се филтърна торбичка от нетъкан текстил.