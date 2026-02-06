T 11/1 Classic HEPA Re!Plast

Устойчива и хигиенична: прахосмукачката T 11/1 Classic HEPA Re!Plast е направена от 60% рециклирани материали*, пестяща ресурси и впечатляваща с високата си смукателна мощност и филтър HEPA 14.

Нашата прахосмукачка за сухо почистване T 11/1 Classic HEPA Re!Plast въплъщава устойчивост, хигиена, максимална смукателна мощност и издръжливост. Изработена от 60% рециклирани материали*, енергията, необходима за производството й, вече е значително намалена и използването на ценни суровини е сведено до минимум. Благодарение на включеният в комплекта филтър HEPA 14, сертифициран съгласно стандарта за изпитване DIN EN 1822:2019, със степен на филтриране и разделяне от 99,995%, T 11/1 Classic HEPA Re!Plast отговаря и на най-високите стандарти за безопасност за зони със строги хигиенни изисквания. Дори и най-малките частици като вируси, аерозоли и микроби с размери само няколко микрометра са надеждно уловени. Прахосмукачката генерира вакуум от 235 mbar/23,5 kpa от 850 W мощност, което прави възможно постигането на максимална смукателна мощност с нисък работен шум от само 61 dB(A) – идеална за места, чувствителни към шум. С капацитет на контейнера от 11 литра, тегло от само 4,2 килограма, дръжка за носене и ергономична ръкохватка, устойчивата на накланяне, компактна прахосмукачка гарантира работа без умора за продължителни периоди и е лесна за транспортиране. Аксесоари като смукателна тръба и накрайник за под могат да се съхраняват удобно на прахосмукачката. Доставя се филтърна торбичка от нетъкан текстил.

Характеристики и предимства
Прахосмукачка T 11/1 Classic HEPA Re!Plast: Устойчив и иновативен дизайн, съдържащ 60% рециклирани материали.
Устойчив и иновативен дизайн, съдържащ 60% рециклирани материали.
Произведена с по-малко суровини и енергия. Използването на рециклирани материали намалява емисиите на CO2. Иновативна, дълготрайна, здрава и следователно много икономична машина.
Прахосмукачка T 11/1 Classic HEPA Re!Plast: Високоефективен HEPA 14 филтър.
Високоефективен HEPA 14 филтър.
За най-високите стандарти за безопасност в хигиенно чувствителни зони. Висока филтрация и отделяне от 99,995 процента на задържане на малки частици. Сертифициран в съответствие с тестовия стандарт DIN EN 1822: 2019.
Прахосмукачка T 11/1 Classic HEPA Re!Plast: Ниско тегло
Ниско тегло
Лесно пренасяне с една ръка над первази и стъпала. По-ниско тегло с идентичен обем на контейнера в сравнение с конкурентните модели. Проектиран за продължителни периоди на употреба без умора.
Много нисък шум при работа само 61 dB(A)
  • Идеална за работа в чувствителни на шум зони и през нощта.
  • Ниският шум при работа предпазва потребителя.
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
  • Безопасен и удобен транспорт на машината, включително аксесоари.
  • Бързо и сигурно съхранение на захранващия кабел на куката за кабел.
  • Лесна и практична паркинг позиция на дюзата за под на прахосмукачката.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Вакуум (мбар/кПа) 235 / 23,5
Дебит на въздуха (л/с) 40
Номинална мощност (Вт) 850
Обем на контейнера (л) 11
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Дължина на кабела (м) 7,5
Ниво на шум (дБ(А)) 61
Цвят черен
Тегло без аксесоари (кг) 4,2
Тегло вкл. Опаковка (кг) 6,4
Размери (Д х Ш х В) (мм) 385 x 285 x 385

* Всички пластмасови части, с изключение на аксесоарите.

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 2 м
  • Коляно: Пластмаса
  • Брой смукателни тръби: 3 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 350 мм
  • Материал на смукателните тръби: Пластмаса
  • Превключваща се дюза за почистване на подове
  • Количество филтърни торбички: 1 бр.
  • Материал на филтърната торба: Флийс
  • Предпазен филтър за двигателя
  • Тип HEPA-филтър: HEPA 14 филтър
  • Постоянна филтърна кошница: Флийс

Оборудване

  • Материал на контейнера: Пластмаса с рециклиран материал
  • Кука за кабела
  • Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
Прахосмукачка T 11/1 Classic HEPA Re!Plast
Сфера на приложение
  • Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради
  • Универсален и може да се използва на места с високи хигиенни изисквания
  • За всички твърди повърхности, напр. плочки, естествен камък, PVC, линолеум.
  • Килими
  • Здравеопазване.
Аксесоари