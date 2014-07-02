T 12/1
Универсална, здрава и устойчива прахосмукачка T 12/1 с превъзходна мощност на засмукване. Той е особено тих и маневрен и при поискване се предлага с HEPA филтър.
Нашата прахосмукачка T 12/1 със защита срещу удар предлага интелигентна концепция за мощност на двигателя, въздушен поток и 6-посочна филтърна система, като по този начин гарантира практически никакви промени на високата мощност на засмукване, когато филтърната торба е пълна. Интервалите на работа се удължават, докато усилията и разходите за поддръжка намаляват. За това машината се управлява удобно с помощта на крачен превключвател, има интелигентна система за закрепване на смукателния маркуч за безопасност при затягане, 2 гумирани колела и много плавно движение и маневреност, ергономична, много комфортне по време на дълги работни дейности. Следователно T 12/1 е идеалната машина за на изпълнители на услуги в сферата ма стрпктелството, в офиси, заведения за обществено хранене и търговия на дребно. Благодарение на ниските нива на шум при работа, прахосмукачката може да се използва в болници и хотели по всяко време на деня. Интегриран кабелен органайзер в главата на турбината, сгъваема шарнирна кука и позицията за паркиране на подовата дюза допълват пакета от оборудване. За максимална хигиена T 12/1 се предлага с високоефективен HEPA филтър при желание на клиентът. .
Характеристики и предимства
Високо ефективен HEPA-13 филтърПредлаганият като опция HEPA-филтър се грижи за отработен въздух без съдържание на микро частици прах. Високата степен на филтрация от 99,95% задържа малки частици. Сертифициран в съответствие с тестовия стандарт DIN EN 1822: 2019.
Съхранение на кабела.Захранващият кабел по всяко време е прибран по сигурен за транспорт начин.
Основна филтърна кошницаГолям, миещ се постоянен основен филтър за оптимално отделяне на прах. Работата на машината е възможна както с, така и без филтърна торба.
Страхотна ергономичност
- Уредът лесно се изключва и включва от крачния педал. Така избягвате досадното навеждане.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Вакуум (мбар/кПа)
|220 / 22
|Дебит на въздуха (л/с)
|43
|Номинална мощност (Вт)
|700
|Обем на контейнера (л)
|12
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|12
|Материал на кабела
|PVC
|Цвят на кабела
|жълт
|Ниво на шум (дБ(А))
|60
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|6,4
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|9,555
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|410 x 315 x 340
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2 м
- Коляно: Антистатична, с регулатор на въздушния поток
- Брой смукателни тръби: 1 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 505 мм
- Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
- Превключваща се дюза за почистване на подове
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Предпазен филтър за двигателя
- Постоянна филтърна кошница: Найлон
Оборудване
- Материал на контейнера: Пластмаса
- Интегрирана система за прибиране на захранващия кабел
- Кука за кабела
Видео
Сфера на приложение
- Перфектен за използване в офиси, кабинети и адвокатски кантори
- За почистване в ресторанти, столове или в ритейл сектора
- Подходящ в чувствителни на шум зони като болници, училища и хотели