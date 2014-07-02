Нашата прахосмукачка T 12/1 със защита срещу удар предлага интелигентна концепция за мощност на двигателя, въздушен поток и 6-посочна филтърна система, като по този начин гарантира практически никакви промени на високата мощност на засмукване, когато филтърната торба е пълна. Интервалите на работа се удължават, докато усилията и разходите за поддръжка намаляват. За това машината се управлява удобно с помощта на крачен превключвател, има интелигентна система за закрепване на смукателния маркуч за безопасност при затягане, 2 гумирани колела и много плавно движение и маневреност, ергономична, много комфортне по време на дълги работни дейности. Следователно T 12/1 е идеалната машина за на изпълнители на услуги в сферата ма стрпктелството, в офиси, заведения за обществено хранене и търговия на дребно. Благодарение на ниските нива на шум при работа, прахосмукачката може да се използва в болници и хотели по всяко време на деня. Интегриран кабелен органайзер в главата на турбината, сгъваема шарнирна кука и позицията за паркиране на подовата дюза допълват пакета от оборудване. За максимална хигиена T 12/1 се предлага с високоефективен HEPA филтър при желание на клиентът. .