T 12/1

Универсална, здрава и устойчива прахосмукачка T 12/1 с превъзходна мощност на засмукване. Той е особено тих и маневрен и при поискване се предлага с HEPA филтър.

Нашата прахосмукачка T 12/1 със защита срещу удар предлага интелигентна концепция за мощност на двигателя, въздушен поток и 6-посочна филтърна система, като по този начин гарантира практически никакви промени на високата мощност на засмукване, когато филтърната торба е пълна. Интервалите на работа се удължават, докато усилията и разходите за поддръжка намаляват. За това машината се управлява удобно с помощта на крачен превключвател, има интелигентна система за закрепване на смукателния маркуч за безопасност при затягане, 2 гумирани колела и много плавно движение и маневреност, ергономична, много комфортне по време на дълги работни дейности. Следователно T 12/1 е идеалната машина за на изпълнители на услуги в сферата ма стрпктелството, в офиси, заведения за обществено хранене и търговия на дребно. Благодарение на ниските нива на шум при работа, прахосмукачката може да се използва в болници и хотели по всяко време на деня. Интегриран кабелен органайзер в главата на турбината, сгъваема шарнирна кука и позицията за паркиране на подовата дюза допълват пакета от оборудване. За максимална хигиена T 12/1 се предлага с високоефективен HEPA филтър при желание на клиентът. .

Характеристики и предимства
Прахосмукачка T 12/1: Високо ефективен HEPA-13 филтър
Високо ефективен HEPA-13 филтър
Предлаганият като опция HEPA-филтър се грижи за отработен въздух без съдържание на микро частици прах. Високата степен на филтрация от 99,95% задържа малки частици. Сертифициран в съответствие с тестовия стандарт DIN EN 1822: 2019.
Прахосмукачка T 12/1: Съхранение на кабела.
Съхранение на кабела.
Захранващият кабел по всяко време е прибран по сигурен за транспорт начин.
Прахосмукачка T 12/1: Основна филтърна кошница
Основна филтърна кошница
Голям, миещ се постоянен основен филтър за оптимално отделяне на прах. Работата на машината е възможна както с, така и без филтърна торба.
Страхотна ергономичност
  • Уредът лесно се изключва и включва от крачния педал. Така избягвате досадното навеждане.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Вакуум (мбар/кПа) 220 / 22
Дебит на въздуха (л/с) 43
Номинална мощност (Вт) 700
Обем на контейнера (л) 12
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Дължина на кабела (м) 12
Материал на кабела PVC
Цвят на кабела жълт
Ниво на шум (дБ(А)) 60
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 6,4
Тегло вкл. Опаковка (кг) 9,555
Размери (Д х Ш х В) (мм) 410 x 315 x 340

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 2 м
  • Коляно: Антистатична, с регулатор на въздушния поток
  • Брой смукателни тръби: 1 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 505 мм
  • Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
  • Превключваща се дюза за почистване на подове
  • Количество филтърни торбички: 1 бр.
  • Материал на филтърната торба: Флийс
  • Предпазен филтър за двигателя
  • Постоянна филтърна кошница: Найлон

Оборудване

  • Материал на контейнера: Пластмаса
  • Интегрирана система за прибиране на захранващия кабел
  • Кука за кабела
Прахосмукачка T 12/1

Видео

Сфера на приложение
  • Перфектен за използване в офиси, кабинети и адвокатски кантори
  • За почистване в ресторанти, столове или в ритейл сектора
  • Подходящ в чувствителни на шум зони като болници, училища и хотели
Аксесоари