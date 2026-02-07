T 12/1 400Hz

Специалистът за цялостно и ефективно почистване в самолети: прахосмукачка T 12/1 Hf работи с бордово напрежение (110 V, 400 Hz) за използване във всички самолети по целия свят.

Сухата прахосмукачка T 12/1 Hf е специално разработена за специфичните предизвикателства при почистването на кабините на самолетите. Тя работи със стандартното бордово напрежение, използвано във въздухоплавателните средства по целия свят (110 V, 400 Hz) и има 25 метров, лесно видим жълт кабел, което прави многократното повторно свързване ненужно. Капацитетът на 12-литровия контейнер гарантира дълги периоди на непрекъсната употреба. Предлага се и опция HEPA филтър, който поддържа кабината без прах и защитава здравето на операторите, пътниците и бордовия персонал.

Характеристики и предимства
Прахосмукачка T 12/1 400Hz: Специалистът за почистване на самолети
T 12/1 Hf работи с бордно напрежение и има кабел с дължина 25 m. Перфектен за самолети.
Прахосмукачка T 12/1 400Hz: HEPA-филтър за чист отработен въздух
Предлаганият като опция HEPA-филтър се грижи за отработен въздух без съдържание на микро частици прах.
Прахосмукачка T 12/1 400Hz: Основна филтърна кошница
Голям постоянен основен филтър, направен от миещ найлон за оптимално отделяне на прах. За използване с или без филтърна торба.
Управление с крачен педал.
  • Без нужда от навеждане.
Кука за кабела
  • Захранващият кабел по всяко време е прибран по сигурен за транспорт начин.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 110
Честота (Hz) 400
Вакуум (мбар/кПа) 240 / 24
Дебит на въздуха (л/с) 53
Номинална мощност (Вт) 900
Обем на контейнера (л) 12
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Дължина на кабела (м) 25
Ниво на шум (дБ(А)) 62
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 7,8
Тегло вкл. Опаковка (кг) 11,189
Размери (Д х Ш х В) (мм) 410 x 315 x 340

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 2 м
  • Коляно: Антистатична, с регулатор на въздушния поток
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 505 мм
  • Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
  • Дюза за почистване на подове
  • Количество филтърни торбички: 1 бр.
  • Материал на филтърната торба: Флийс
  • Предпазен филтър за двигателя
  • Постоянна филтърна кошница: Флийс

Оборудване

  • Материал на контейнера: Пластмаса
  • Интегрирана система за прибиране на захранващия кабел
  • Кука за кабела
Прахосмукачка T 12/1 400Hz

Видео

Сфера на приложение
  • Перфектно подходяща за почистване в самолети, автобуси и влакове
  • За цялостно почистване на всички подове - от твърди подове до килими.
Аксесоари