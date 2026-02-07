Сухата прахосмукачка T 12/1 Hf е специално разработена за специфичните предизвикателства при почистването на кабините на самолетите. Тя работи със стандартното бордово напрежение, използвано във въздухоплавателните средства по целия свят (110 V, 400 Hz) и има 25 метров, лесно видим жълт кабел, което прави многократното повторно свързване ненужно. Капацитетът на 12-литровия контейнер гарантира дълги периоди на непрекъсната употреба. Предлага се и опция HEPA филтър, който поддържа кабината без прах и защитава здравето на операторите, пътниците и бордовия персонал.