T 12/1 400Hz
Специалистът за цялостно и ефективно почистване в самолети: прахосмукачка T 12/1 Hf работи с бордово напрежение (110 V, 400 Hz) за използване във всички самолети по целия свят.
Сухата прахосмукачка T 12/1 Hf е специално разработена за специфичните предизвикателства при почистването на кабините на самолетите. Тя работи със стандартното бордово напрежение, използвано във въздухоплавателните средства по целия свят (110 V, 400 Hz) и има 25 метров, лесно видим жълт кабел, което прави многократното повторно свързване ненужно. Капацитетът на 12-литровия контейнер гарантира дълги периоди на непрекъсната употреба. Предлага се и опция HEPA филтър, който поддържа кабината без прах и защитава здравето на операторите, пътниците и бордовия персонал.
Характеристики и предимства
Специалистът за почистване на самолетиT 12/1 Hf работи с бордно напрежение и има кабел с дължина 25 m. Перфектен за самолети.
HEPA-филтър за чист отработен въздухПредлаганият като опция HEPA-филтър се грижи за отработен въздух без съдържание на микро частици прах.
Основна филтърна кошницаГолям постоянен основен филтър, направен от миещ найлон за оптимално отделяне на прах. За използване с или без филтърна торба.
Управление с крачен педал.
- Без нужда от навеждане.
Кука за кабела
- Захранващият кабел по всяко време е прибран по сигурен за транспорт начин.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|110
|Честота (Hz)
|400
|Вакуум (мбар/кПа)
|240 / 24
|Дебит на въздуха (л/с)
|53
|Номинална мощност (Вт)
|900
|Обем на контейнера (л)
|12
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|25
|Ниво на шум (дБ(А))
|62
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|7,8
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|11,189
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|410 x 315 x 340
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2 м
- Коляно: Антистатична, с регулатор на въздушния поток
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 505 мм
- Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
- Дюза за почистване на подове
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Предпазен филтър за двигателя
- Постоянна филтърна кошница: Флийс
Оборудване
- Материал на контейнера: Пластмаса
- Интегрирана система за прибиране на захранващия кабел
- Кука за кабела
Видео
Сфера на приложение
- Перфектно подходяща за почистване в самолети, автобуси и влакове
- За цялостно почистване на всички подове - от твърди подове до килими.