С прахосмукачка T 15/1 ние модернизираме съществуващата си, продуктова гама прахосмукачки и отново заемаме този важен пазарен сегмент с модел от най-висок клас.

Изключително тихата машина съчетава висок ергономичен комфорт благодарение на цялостната интеграция на смукателния маркуч, захранващия кабел и аксесоарите, както и две паркинг позиции за подовата дюза с изключителни смукателни характеристики и огромен работен радиус.

Характеристики и предимства
Гъвкав кабел
Гъвкав кабел
Може да се навие около горната част на машината или да се съхранява на куката на кабела.
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
Съхранение на аксесоари за лесен достъп във всяка ситуация с почистване.
Управление с крачен педал.
Управление с крачен педал.
Без нужда от навеждане.
Основна филтърна кошница
  • Голям постоянен основен филтър, направен от миещ найлон за оптимално отделяне на прах. За използване с или без филтърна торба.
Спецификации

Технически данни

Вид на тока (В/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Вакуум (мбар/кПа) 220 / 22
Дебит на въздуха (л/с) 43
Номинална мощност (Вт) 700
Обем на контейнера (л) 15
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Дължина на кабела (м) 15
Ниво на шум (дБ(А)) 60
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 7,1
Тегло вкл. Опаковка (кг) 11,4
Размери (Д х Ш х В) (мм) 434 x 316 x 400

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 2 м
  • Коляно: Антистатична, с регулатор на въздушния поток
  • Телескопична изсмукваща тръба: 615 мм, 1007 мм
  • Телескопична смукателна тръба, материал: Стомана, хромирана
  • Превключваща се дюза за почистване на подове
  • Дюза за почистване на тапицерии
  • Дюза за почистване на фуги
  • Смукателна четка
  • Количество филтърни торбички: 1 бр.
  • Материал на филтърната торба: Флийс
  • Предпазен филтър за двигателя
  • Постоянна филтърна кошница: Флийс

Оборудване

  • Материал на контейнера: Пластмаса
  • Интегрирана система за прибиране на захранващия кабел
  • Кука за кабела
  • Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
