T 15/1
Изключително тиха, устойчива и издръжлива: прахосмукачката T 15/1, изработена от 45% рециклирани материали*, предлага отлична сила на засмукване и ергономичен, удобен за употреба дизайн.
Нашата прахосмукачка T 15/1 е изработена от 45% рециклирани материали* и благодарение на това е изработена по начин, който пести ресурси. Тя впечатлява с изключителна сила на засмукване, изключително тиха работа, устойчивост, здравина и отлично съотношение цена-качество. Нейната издръжливост е очевидна в характеристики като здравото шаси, корпус, броня и големи колела. Въпреки високата си сила на засмукване, нивото на шум на T 15/1 е само 52 dB(A). Благодарение на изключително тихата си работа, тя може да се използва по всяко време за почистване през деня и на места, чувствителни към шум. Компактната прахосмукачка е устойчива на накланяне и маневрена, а с помощта на сгъваемата дръжка за носене може да се транспортира ергономично и близо до тялото. Обемът на контейнера на прахосмукачка е 15 литра. Благодарение на вграденото място за съхранение на аксесоари, приложената дюза за фуги винаги може да се съхранява на T 15/1 на лесно достъпно място. Като опция може да се закупи високоефективен HEPA 14 филтър.
Характеристики и предимства
Устойчива и здрава: 45% рециклирани материалиПроизводство: намалено използване на суровини и енергия. Използването на рециклирани материали намалява емисиите на CO₂.
Изключително тиха: практически безшумна работа при само 52 dB(A)Идеална за почистване през деня. Намалено ниво на шума дори през нощта. Намалява рискове като стрес или увреждане на слуха.
Ергономичен, компактен и лесен за употреба дизайнЕргономичен транспорт: може да се носи близо до тялото. Ергономична ръкохватка и удобна дръжка за носене. Компактна и интелигентна: лесно и бързо съхранение.
Сменяем захранващ кабел
- Лесна и бърза смяна на захранващия кабел, дори без предварителни познания.
- Процесът на почистване може да продължи без прекъсване.
- Избягва или намалява разходите за сервизно обслужване.
Интелигентна система за ръчно навиване на кабела
- Захранващият кабел може да се прибере за нула време.
- Спестява време: прибиране на кабела за няколко секунди.
- Захранващият кабел не се заплита и винаги е навит.
Ниско тегло
- Лесно пренасяне, дори с една ръка.
- Лесно пренасяне по стъпала и стълби.
Удобна концепция за работа
- Голям бутон за включване/изключване.
- Бърза и лесна работа с крак или ръка.
- Практична позиция за паркиране за подредено съхранение.
Като опция може да се поръча високоефективен HEPA 14 филтър
- За най-високи стандарти за безопасност на места с високи хигиенни изисквания.
- Висока степен на филтрация и отделяне: 99,995%.
Постоянен основен филтър
- Издръжлива, здрава и устойчива.
- Изработен от нетъкан текстил.
- Може да се пере на ръка при 30 °C и е за многократна употреба.
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
- Дюзата за фуги може да се съхранява удобно в главата на машината.
- Компактно съхранение, винаги на разположение.
- Безопасно и удобно транспортиране на машината и аксесоарите.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 / 240
|Честота (Hz)
|50 / 60
|Вакуум (мбар/кПа)
|185 / 18
|Дебит на въздуха (л/с)
|40
|Номинална мощност (Вт)
|585
|Обем на контейнера (л)
|15
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|12
|Ниво на шум (дБ(А))
|52
|Тегло без аксесоари (кг)
|6,4
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|10,124
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|440 x 250 x 410
* Всички пластмасови части, с изключение на аксесоарите.
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2 м
- Коляно: Антистатична, с регулатор на въздушния поток
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 505 мм
- Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
- Превключваща се дюза за почистване на подове
- Дюза за почистване на фуги
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Предпазен филтър за двигателя
- Постоянна филтърна кошница: Флийс
Оборудване
- Материал на контейнера: Пластмаса с рециклиран материал
- Интелигентна система за прибиране на кабела
- Сменяем захранващ кабел: Стандартно
- Сгъваема ергономична дръжка за носене
- Позиция за паркиране на подовата дюза
- Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
Видео
Сфера на приложение
- Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради
- Твърди подове
- Килими
- Почистване през деня