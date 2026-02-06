Нашата прахосмукачка T 15/1 е изработена от 45% рециклирани материали* и благодарение на това е изработена по начин, който пести ресурси. Тя впечатлява с изключителна сила на засмукване, изключително тиха работа, устойчивост, здравина и отлично съотношение цена-качество. Нейната издръжливост е очевидна в характеристики като здравото шаси, корпус, броня и големи колела. Въпреки високата си сила на засмукване, нивото на шум на T 15/1 е само 52 dB(A). Благодарение на изключително тихата си работа, тя може да се използва по всяко време за почистване през деня и на места, чувствителни към шум. Компактната прахосмукачка е устойчива на накланяне и маневрена, а с помощта на сгъваемата дръжка за носене може да се транспортира ергономично и близо до тялото. Обемът на контейнера на прахосмукачка е 15 литра. Благодарение на вграденото място за съхранение на аксесоари, приложената дюза за фуги винаги може да се съхранява на T 15/1 на лесно достъпно място. Като опция може да се закупи високоефективен HEPA 14 филтър.