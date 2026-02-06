T 15/1

Изключително тиха, устойчива и издръжлива: прахосмукачката T 15/1, изработена от 45% рециклирани материали*, предлага отлична сила на засмукване и ергономичен, удобен за употреба дизайн.

Нашата прахосмукачка T 15/1 е изработена от 45% рециклирани материали* и благодарение на това е изработена по начин, който пести ресурси. Тя впечатлява с изключителна сила на засмукване, изключително тиха работа, устойчивост, здравина и отлично съотношение цена-качество. Нейната издръжливост е очевидна в характеристики като здравото шаси, корпус, броня и големи колела. Въпреки високата си сила на засмукване, нивото на шум на T 15/1 е само 52 dB(A). Благодарение на изключително тихата си работа, тя може да се използва по всяко време за почистване през деня и на места, чувствителни към шум. Компактната прахосмукачка е устойчива на накланяне и маневрена, а с помощта на сгъваемата дръжка за носене може да се транспортира ергономично и близо до тялото. Обемът на контейнера на прахосмукачка е 15 литра. Благодарение на вграденото място за съхранение на аксесоари, приложената дюза за фуги винаги може да се съхранява на T 15/1 на лесно достъпно място. Като опция може да се закупи високоефективен HEPA 14 филтър.

Характеристики и предимства
Прахосмукачка T 15/1: Устойчива и здрава: 45% рециклирани материали
Устойчива и здрава: 45% рециклирани материали
Производство: намалено използване на суровини и енергия. Използването на рециклирани материали намалява емисиите на CO₂.
Прахосмукачка T 15/1: Изключително тиха: практически безшумна работа при само 52 dB(A)
Изключително тиха: практически безшумна работа при само 52 dB(A)
Идеална за почистване през деня. Намалено ниво на шума дори през нощта. Намалява рискове като стрес или увреждане на слуха.
Прахосмукачка T 15/1: Ергономичен, компактен и лесен за употреба дизайн
Ергономичен, компактен и лесен за употреба дизайн
Ергономичен транспорт: може да се носи близо до тялото. Ергономична ръкохватка и удобна дръжка за носене. Компактна и интелигентна: лесно и бързо съхранение.
Сменяем захранващ кабел
  • Лесна и бърза смяна на захранващия кабел, дори без предварителни познания.
  • Процесът на почистване може да продължи без прекъсване.
  • Избягва или намалява разходите за сервизно обслужване.
Интелигентна система за ръчно навиване на кабела
  • Захранващият кабел може да се прибере за нула време.
  • Спестява време: прибиране на кабела за няколко секунди.
  • Захранващият кабел не се заплита и винаги е навит.
Ниско тегло
  • Лесно пренасяне, дори с една ръка.
  • Лесно пренасяне по стъпала и стълби.
Удобна концепция за работа
  • Голям бутон за включване/изключване.
  • Бърза и лесна работа с крак или ръка.
  • Практична позиция за паркиране за подредено съхранение.
Като опция може да се поръча високоефективен HEPA 14 филтър
  • За най-високи стандарти за безопасност на места с високи хигиенни изисквания.
  • Висока степен на филтрация и отделяне: 99,995%.
Постоянен основен филтър
  • Издръжлива, здрава и устойчива.
  • Изработен от нетъкан текстил.
  • Може да се пере на ръка при 30 °C и е за многократна употреба.
Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
  • Дюзата за фуги може да се съхранява удобно в главата на машината.
  • Компактно съхранение, винаги на разположение.
  • Безопасно и удобно транспортиране на машината и аксесоарите.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 / 240
Честота (Hz) 50 / 60
Вакуум (мбар/кПа) 185 / 18
Дебит на въздуха (л/с) 40
Номинална мощност (Вт) 585
Обем на контейнера (л) 15
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Дължина на кабела (м) 12
Ниво на шум (дБ(А)) 52
Тегло без аксесоари (кг) 6,4
Тегло вкл. Опаковка (кг) 10,124
Размери (Д х Ш х В) (мм) 440 x 250 x 410

* Всички пластмасови части, с изключение на аксесоарите.

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 2 м
  • Коляно: Антистатична, с регулатор на въздушния поток
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 505 мм
  • Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
  • Превключваща се дюза за почистване на подове
  • Дюза за почистване на фуги
  • Количество филтърни торбички: 1 бр.
  • Материал на филтърната торба: Флийс
  • Предпазен филтър за двигателя
  • Постоянна филтърна кошница: Флийс

Оборудване

  • Материал на контейнера: Пластмаса с рециклиран материал
  • Интелигентна система за прибиране на кабела
  • Сменяем захранващ кабел: Стандартно
  • Сгъваема ергономична дръжка за носене
  • Позиция за паркиране на подовата дюза
  • Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
Прахосмукачка T 15/1
Прахосмукачка T 15/1
Прахосмукачка T 15/1

Видео

Сфера на приложение
  • Идеална за използване в хотелския сектор, заведенията за обществено хранене, търговията на дребно и почистването на сгради
  • Твърди подове
  • Килими
  • Почистване през деня
Аксесоари