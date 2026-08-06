T 7/1 Classic
Лека и ергономична: T 7/1 Classic със стандартна филтърна торбичка от нетъкан текстил е уред от началния клас с добро съотношение цена-качество, силна смукателна мощност и държач за кабел.
С мощност от 850 W, компактната прахосмукачка T 7/1 Classic произвежда впечатляващ вакуум от 23,0 kPa. Прахосмукачката е приятно тиха със само 63 dB(A). Машината има 2,0 метра дълъг смукателен маркуч и е много лека с тегло 3,5 килограма. Удобната ръкохватка позволява дълги периоди на работа без умора. Добрите характеристики на маневреност на тази прахосмукачка се дължат на 2 фиксирани колела и 2 въртящи се колела. Цялата броня гарантира, че устойчивият на удар 7,5-литров контейнер не причинява никакви щети на мебели и т.н. T 7/1 Classic се доставя стандартно с филтърна торба от нетъкан текстил.
Характеристики и предимства
Ниско теглоЛесно пренасяне с една ръка над первази и стъпала. По-ниско тегло с идентичен обем на контейнера в сравнение с конкурентните модели. Осигурява дълъг работен цикъл без умора.
Постоянен основен филтърИзработен от здрав нетъкан текстил.
Изключителна смукателна силаПрофесионално качество. Добро съотношение цена/качество.
Кука за кабела
- Лесно съхранение на захранващия кабел.
- Сигурно закрепване на кабела по време на транспортиране.
Стабилна предна броня
- Предпазва мебелите, стените и машината от повреда.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Вакуум (мбар/кПа)
|235 / 23,5
|Дебит на въздуха (л/с)
|40
|Номинална мощност (Вт)
|850
|Обем на контейнера (л)
|7
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|7,5
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|62
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|3,5
|Тегло с опаковката (кг)
|6
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|375 x 285 x 310
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2 м
- Коляно: Пластмаса
- Брой смукателни тръби: 3 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 350 мм
- Материал на смукателните тръби: Пластмаса
- Превключваща се дюза за почистване на подове
- Дюза за почистване на фуги
- Количество филтърни торбички: 10 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Предпазен филтър за двигателя
- Постоянна филтърна кошница: Флийс
Оборудване
- Материал на контейнера: Пластмаса
- Кука за кабела
Сфера на приложение
- За всички твърди повърхности, напр. плочки, естествен камък, PVC, линолеум.
- Килими