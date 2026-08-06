С мощност от 850 W, компактната прахосмукачка T 7/1 Classic произвежда впечатляващ вакуум от 23,0 kPa. Прахосмукачката е приятно тиха със само 63 dB(A). Машината има 2,0 метра дълъг смукателен маркуч и е много лека с тегло 3,5 килограма. Удобната ръкохватка позволява дълги периоди на работа без умора. Добрите характеристики на маневреност на тази прахосмукачка се дължат на 2 фиксирани колела и 2 въртящи се колела. Цялата броня гарантира, че устойчивият на удар 7,5-литров контейнер не причинява никакви щети на мебели и т.н. T 7/1 Classic се доставя стандартно с филтърна торба от нетъкан текстил.