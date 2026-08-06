T 7/1 Classic

Лека и ергономична: T 7/1 Classic със стандартна филтърна торбичка от нетъкан текстил е уред от началния клас с добро съотношение цена-качество, силна смукателна мощност и държач за кабел.

С мощност от 850 W, компактната прахосмукачка T 7/1 Classic произвежда впечатляващ вакуум от 23,0 kPa. Прахосмукачката е приятно тиха със само 63 dB(A). Машината има 2,0 метра дълъг смукателен маркуч и е много лека с тегло 3,5 килограма. Удобната ръкохватка позволява дълги периоди на работа без умора. Добрите характеристики на маневреност на тази прахосмукачка се дължат на 2 фиксирани колела и 2 въртящи се колела. Цялата броня гарантира, че устойчивият на удар 7,5-литров контейнер не причинява никакви щети на мебели и т.н. T 7/1 Classic се доставя стандартно с филтърна торба от нетъкан текстил.

Характеристики и предимства
Прахосмукачка T 7/1 Classic: Ниско тегло
Ниско тегло
Лесно пренасяне с една ръка над первази и стъпала. По-ниско тегло с идентичен обем на контейнера в сравнение с конкурентните модели. Осигурява дълъг работен цикъл без умора.
Прахосмукачка T 7/1 Classic: Постоянен основен филтър
Постоянен основен филтър
Изработен от здрав нетъкан текстил.
Прахосмукачка T 7/1 Classic: Изключителна смукателна сила
Изключителна смукателна сила
Професионално качество. Добро съотношение цена/качество.
Кука за кабела
  • Лесно съхранение на захранващия кабел.
  • Сигурно закрепване на кабела по време на транспортиране.
Стабилна предна броня
  • Предпазва мебелите, стените и машината от повреда.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50 - 60
Вакуум (мбар/кПа) 235 / 23,5
Дебит на въздуха (л/с) 40
Номинална мощност (Вт) 850
Обем на контейнера (л) 7
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Дължина на кабела (м) 7,5
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 62
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 3,5
Тегло с опаковката (кг) 6
Размери (Д × Ш × В) (мм) 375 x 285 x 310

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 2 м
  • Коляно: Пластмаса
  • Брой смукателни тръби: 3 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 350 мм
  • Материал на смукателните тръби: Пластмаса
  • Превключваща се дюза за почистване на подове
  • Дюза за почистване на фуги
  • Количество филтърни торбички: 10 бр.
  • Материал на филтърната торба: Флийс
  • Предпазен филтър за двигателя
  • Постоянна филтърна кошница: Флийс

Оборудване

  • Материал на контейнера: Пластмаса
  • Кука за кабела
Прахосмукачка T 7/1 Classic
Сфера на приложение
  • За всички твърди повърхности, напр. плочки, естествен камък, PVC, линолеум.
  • Килими
Аксесоари