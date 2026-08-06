T 7/1 Classic Adv

T 7/1 Classic Adv впечатлява с ергономичния си дизайн, доброто съотношение цена/качество и отличната си смукателна мощност. Предлага се с лесно сменяем захранващ кабел (7,5 m).

Компактната прахосмукачка T 7/1 Classic Adv работи изключително тихо при 62 dB(A) и е напълно подходяща за килими и твърди подове благодарение на отличната си смукателна мощност. Благодарение на ниското си тегло и ергономичната дръжка за носене тя може лесно да се пренася с една ръка, дори по стълби и стъпала. Шасито, което е оборудвано с две фиксирани и две управляеми колелца, осигурява добри характеристики на движение, а ергономично оформената ръкохватка позволява работа без умора, дори и при продължителна работа. 7-литровият контейнер е защитен с цялостен противоударен ръб, който предотвратява повреди по стените, мебелите и самия контейнер. Захранващият кабел за T 7/1 Classic Adv е с дължина 7,5 метра и може бързо да бъде заменен от потребителя. Оборудването стандартно включва и филтърна торба от нетъкан текстил.

Характеристики и предимства
Прахосмукачка T 7/1 Classic Adv: Ниско тегло
Ниско тегло
Лесно пренасяне с една ръка над первази и стъпала. По-ниско тегло с идентичен обем на контейнера в сравнение с конкурентните модели. Осигурява дълъг работен цикъл без умора.
Прахосмукачка T 7/1 Classic Adv: Изключителна смукателна сила
Изключителна смукателна сила
Професионално качество. Добро съотношение цена/качество.
Прахосмукачка T 7/1 Classic Adv: Сменяем захранващ кабел
Сменяем захранващ кабел
Лесна, бърза подмяна на захранващия кабел, дори без предварителни познания. Процесът на почистване може да продължи без прекъсване. Без ненужни високи разходи за обслужване.
Кука за кабела
  • Лесно съхранение на захранващия кабел.
  • Сигурно закрепване на кабела по време на транспортиране.
Постоянен основен филтър
  • Изработен от здрав нетъкан текстил.
  • Устойчив: може да се пере на ръка при 30 °C.
Стабилна предна броня
  • Предпазва мебелите, стените и машината от повреда.
Ниско ниво на шума при работа – само 62 dB(A)
  • Нежно към потребителя по време на работа.
  • Идеален за работа в зони, чувствителни към шум, и през нощта.
  • Подходящ и за т.нар. „дневна почистване“ в индустрията.
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50 - 60
Вакуум (мбар/кПа) 235 / 23,5
Дебит на въздуха (л/с) 40
Номинална мощност (Вт) 850
Обем на контейнера (л) 7
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Дължина на кабела (м) 7,5
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 62
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 3,5
Тегло с опаковката (кг) 5,8
Размери (Д × Ш × В) (мм) 375 x 285 x 310

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 2 м
  • Коляно: Пластмаса
  • Брой смукателни тръби: 3 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 350 мм
  • Материал на смукателните тръби: Пластмаса
  • Превключваща се дюза за почистване на подове
  • Количество филтърни торбички: 1 бр.
  • Материал на филтърната торба: Флийс
  • Предпазен филтър за двигателя
  • Постоянна филтърна кошница: Флийс

Оборудване

  • Материал на контейнера: Пластмаса
  • Кука за кабела
  • Сменяем захранващ кабел: Стандартно
Прахосмукачка T 7/1 Classic Adv
Сфера на приложение
  • За всички твърди повърхности, напр. плочки, естествен камък, PVC, линолеум.
  • Килими
Аксесоари