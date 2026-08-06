Компактната прахосмукачка T 7/1 Classic Adv работи изключително тихо при 62 dB(A) и е напълно подходяща за килими и твърди подове благодарение на отличната си смукателна мощност. Благодарение на ниското си тегло и ергономичната дръжка за носене тя може лесно да се пренася с една ръка, дори по стълби и стъпала. Шасито, което е оборудвано с две фиксирани и две управляеми колелца, осигурява добри характеристики на движение, а ергономично оформената ръкохватка позволява работа без умора, дори и при продължителна работа. 7-литровият контейнер е защитен с цялостен противоударен ръб, който предотвратява повреди по стените, мебелите и самия контейнер. Захранващият кабел за T 7/1 Classic Adv е с дължина 7,5 метра и може бързо да бъде заменен от потребителя. Оборудването стандартно включва и филтърна торба от нетъкан текстил.