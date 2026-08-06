T 7/1 Classic Adv
T 7/1 Classic Adv впечатлява с ергономичния си дизайн, доброто съотношение цена/качество и отличната си смукателна мощност. Предлага се с лесно сменяем захранващ кабел (7,5 m).
Компактната прахосмукачка T 7/1 Classic Adv работи изключително тихо при 62 dB(A) и е напълно подходяща за килими и твърди подове благодарение на отличната си смукателна мощност. Благодарение на ниското си тегло и ергономичната дръжка за носене тя може лесно да се пренася с една ръка, дори по стълби и стъпала. Шасито, което е оборудвано с две фиксирани и две управляеми колелца, осигурява добри характеристики на движение, а ергономично оформената ръкохватка позволява работа без умора, дори и при продължителна работа. 7-литровият контейнер е защитен с цялостен противоударен ръб, който предотвратява повреди по стените, мебелите и самия контейнер. Захранващият кабел за T 7/1 Classic Adv е с дължина 7,5 метра и може бързо да бъде заменен от потребителя. Оборудването стандартно включва и филтърна торба от нетъкан текстил.
Характеристики и предимства
Ниско теглоЛесно пренасяне с една ръка над первази и стъпала. По-ниско тегло с идентичен обем на контейнера в сравнение с конкурентните модели. Осигурява дълъг работен цикъл без умора.
Изключителна смукателна силаПрофесионално качество. Добро съотношение цена/качество.
Сменяем захранващ кабелЛесна, бърза подмяна на захранващия кабел, дори без предварителни познания. Процесът на почистване може да продължи без прекъсване. Без ненужни високи разходи за обслужване.
Кука за кабела
- Лесно съхранение на захранващия кабел.
- Сигурно закрепване на кабела по време на транспортиране.
Постоянен основен филтър
- Изработен от здрав нетъкан текстил.
- Устойчив: може да се пере на ръка при 30 °C.
Стабилна предна броня
- Предпазва мебелите, стените и машината от повреда.
Ниско ниво на шума при работа – само 62 dB(A)
- Нежно към потребителя по време на работа.
- Идеален за работа в зони, чувствителни към шум, и през нощта.
- Подходящ и за т.нар. „дневна почистване“ в индустрията.
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Вакуум (мбар/кПа)
|235 / 23,5
|Дебит на въздуха (л/с)
|40
|Номинална мощност (Вт)
|850
|Обем на контейнера (л)
|7
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|7,5
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|62
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|3,5
|Тегло с опаковката (кг)
|5,8
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|375 x 285 x 310
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2 м
- Коляно: Пластмаса
- Брой смукателни тръби: 3 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 350 мм
- Материал на смукателните тръби: Пластмаса
- Превключваща се дюза за почистване на подове
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Предпазен филтър за двигателя
- Постоянна филтърна кошница: Флийс
Оборудване
- Материал на контейнера: Пластмаса
- Кука за кабела
- Сменяем захранващ кабел: Стандартно
Сфера на приложение
- За всички твърди повърхности, напр. плочки, естествен камък, PVC, линолеум.
- Килими