T 7/1 eco!efficiency

Леката T 7/1 eco!efficiency постига икономия на енергия от 40% и разполага с подсилена основна филтърна кошница за вакуумиране без филтърна торбичка, сменяем 7м. кабел, кука за кабел и антистатична дръжка.

Супер леката и компактна прахосмукачка T 7/1 eco! Ефективност постига икономия на енергия до 40% в сравнение с конвенционалните прахосмукачки. Работата без филтърна торбичка е възможна благодарение на подсиления постоянен основен филтър. 7-метров захранващ кабел позволява бърза смяна при необходимост. Съхраняването на кабела върху главата на уреда гарантира бързо и сигурно съхранение. Електростатичните разряди са значително намалени благодарение на антистатичния дръжка.

Характеристики и предимства
Прахосмукачка T 7/1 eco!efficiency: Подсилен постоянен основен филтър.
Подсилен постоянен основен филтър.
Прахосмучене без филтърна торба – само за кратки интервали.
Прахосмукачка T 7/1 eco!efficiency: Кука за кабела
Кука за кабела
Захранващият кабел се поставя просто върху кабелната кука. По този начин могат да се предотвратят опасности от спъване по време на придвижване.
Прахосмукачка T 7/1 eco!efficiency: Система за съхранение на аксесоарите
Система за съхранение на аксесоарите
Удобно съхранение на аксесоарите на задната страна на уреда.
С лесна поддръжка
  • С освобождаването на 2 винта кабелът може да се смени бързо и без да са необходими специални знания. Това пести време и разходи за обслужване.
Управление с крачен педал.
  • Без нужда от навеждане.
Спецификации

Технически данни

Напрежение (В) 220 - 240
Честота (Hz) 50 - 60
Вакуум (мбар/кПа) 185 / 18,5
Дебит на въздуха (л/с) 46
Номинална мощност (Вт) 500
Обем на контейнера (л) 7
Стандартна номинална ширина ( ) DN 35
Дължина на кабела (м) 7,5
Ниво на звуково налягане (дБ(А)) 62
Цвят антрацит
Тегло без аксесоари (кг) 5,7
Тегло с опаковката (кг) 7,667
Размери (Д × Ш × В) (мм) 350 x 310 x 340

Обхват на доставката

  • Дължина на смукателния маркуч: 2 м
  • Коляно: Антистатична, с регулатор на въздушния поток
  • Брой смукателни тръби: 2 бр.
  • Дължина на смукателните тръби: 505 мм
  • Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
  • Превключваща се дюза за почистване на подове
  • Количество филтърни торбички: 1 бр.
  • Материал на филтърната торба: Флийс
  • Предпазен филтър за двигателя
  • Постоянна филтърна кошница: Флийс

Оборудване

  • Материал на контейнера: Пластмаса
  • Кука за кабела
  • Сменяем захранващ кабел: Стандартно
Прахосмукачка T 7/1 eco!efficiency
Прахосмукачка T 7/1 eco!efficiency

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