Супер леката и компактна прахосмукачка T 7/1 eco! Ефективност постига икономия на енергия до 40% в сравнение с конвенционалните прахосмукачки. Работата без филтърна торбичка е възможна благодарение на подсиления постоянен основен филтър. 7-метров захранващ кабел позволява бърза смяна при необходимост. Съхраняването на кабела върху главата на уреда гарантира бързо и сигурно съхранение. Електростатичните разряди са значително намалени благодарение на антистатичния дръжка.