T 7/1 eco!efficiency
Леката T 7/1 eco!efficiency постига икономия на енергия от 40% и разполага с подсилена основна филтърна кошница за вакуумиране без филтърна торбичка, сменяем 7м. кабел, кука за кабел и антистатична дръжка.
Супер леката и компактна прахосмукачка T 7/1 eco! Ефективност постига икономия на енергия до 40% в сравнение с конвенционалните прахосмукачки. Работата без филтърна торбичка е възможна благодарение на подсиления постоянен основен филтър. 7-метров захранващ кабел позволява бърза смяна при необходимост. Съхраняването на кабела върху главата на уреда гарантира бързо и сигурно съхранение. Електростатичните разряди са значително намалени благодарение на антистатичния дръжка.
Характеристики и предимства
Подсилен постоянен основен филтър.Прахосмучене без филтърна торба – само за кратки интервали.
Кука за кабелаЗахранващият кабел се поставя просто върху кабелната кука. По този начин могат да се предотвратят опасности от спъване по време на придвижване.
Система за съхранение на аксесоаритеУдобно съхранение на аксесоарите на задната страна на уреда.
С лесна поддръжка
- С освобождаването на 2 винта кабелът може да се смени бързо и без да са необходими специални знания. Това пести време и разходи за обслужване.
Управление с крачен педал.
- Без нужда от навеждане.
Спецификации
Технически данни
|Напрежение (В)
|220 - 240
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Вакуум (мбар/кПа)
|185 / 18,5
|Дебит на въздуха (л/с)
|46
|Номинална мощност (Вт)
|500
|Обем на контейнера (л)
|7
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|7,5
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|62
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|5,7
|Тегло с опаковката (кг)
|7,667
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|350 x 310 x 340
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2 м
- Коляно: Антистатична, с регулатор на въздушния поток
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 505 мм
- Материал на смукателните тръби: Стомана, хромирана
- Превключваща се дюза за почистване на подове
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Предпазен филтър за двигателя
- Постоянна филтърна кошница: Флийс
Оборудване
- Материал на контейнера: Пластмаса
- Кука за кабела
- Сменяем захранващ кабел: Стандартно
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