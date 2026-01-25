T 8/1 L
Нашата прахосмукачка T 8/1 L впечатлява със своя здрав дизайн, ергономичната си лента за носене и изключително лекото тегло за лесно транспортиране.
С прахосмукачка T 8/1 L ние предлагаме на занаятчиите машина, която е специално проектирана за техните нужди. Здрав и устойчив на износване, издръжлив, мощен и оборудван с ергономична лента за носене, той дава впечатляващо представяне на всяка строителна площадка. Изключително лекото му тегло не само улеснява транспорта, но също така означава, че може да се използва за работа, която тежките машини могат само частично да изпълняват, например по стълби. Сертифицирането му от клас филтри (L) означава, че той може да се използва дори в прашна среда, докато полезните конструктивни детайли позволяват лесното и сигурно съхранение на аксесоарите директно на машината.
Характеристики и предимства
Ергономична каишка за носенеПозволява лесно транспортиране на леката машина и дава възможност за работа например върху стълби.
Сигурни опции за съхранение на аксесоариАксесоарите се съхраняват директно на гърба на машината, докато маркучът и захранващият кабел са здраво закрепени.
Ниско тегло
Спецификации
Технически данни
|Вид на тока (~/В/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Вакуум (мбар/кПа)
|235 / 23,5
|Дебит на въздуха (л/с)
|40
|Номинална мощност (Вт)
|850
|Обем на контейнера (л)
|8
|Стандартна номинална ширина ( )
|DN 35
|Дължина на кабела (м)
|7,5
|Ниво на шум (дБ(А))
|62
|Цвят
|антрацит
|Тегло без аксесоари (кг)
|3,5
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|5,7
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|375 x 285 x 320
Обхват на доставката
- Дължина на смукателния маркуч: 2 м
- Коляно: Пластмаса
- Брой смукателни тръби: 2 бр.
- Дължина на смукателните тръби: 480 мм
- Материал на смукателните тръби: Неръждаема стомана
- Превключваща се дюза за почистване на подове
- Дюза за почистване на фуги
- Количество филтърни торбички: 1 бр.
- Материал на филтърната торба: Флийс
- Предпазен филтър за двигателя
- Постоянна филтърна кошница: Флийс
- Ремък за носене
Оборудване
- Материал на контейнера: Пластмаса
- Интегрирана система за съхранение на аксесоарите
Видео
Сфера на приложение
- За цялостно почистване на всички подове - от твърди подове до килими.
- Лесно почистване на стълби