С прахосмукачка T 8/1 L ние предлагаме на занаятчиите машина, която е специално проектирана за техните нужди. Здрав и устойчив на износване, издръжлив, мощен и оборудван с ергономична лента за носене, той дава впечатляващо представяне на всяка строителна площадка. Изключително лекото му тегло не само улеснява транспорта, но също така означава, че може да се използва за работа, която тежките машини могат само частично да изпълняват, например по стълби. Сертифицирането му от клас филтри (L) означава, че той може да се използва дори в прашна среда, докато полезните конструктивни детайли позволяват лесното и сигурно съхранение на аксесоарите директно на машината.