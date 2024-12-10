Смукачка T 11/1 Classic HEPA Re!Plast

Много устойчива и хигиенична.

Устойчива и хигиенична – срещу прах и мръсотия: Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast е направена от 60% рециклирани материали* и следователно е особено устойчива. Освен това впечатлява с високата си всмукателна мощност, както и с високоефективен филтър HEPA 14, ниско тегло и много добро съотношение цена-качество.

* Всички пластмасови части, с изключение на аксесоари.