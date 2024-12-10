Смукачка T 11/1 Classic HEPA Re!Plast
Много устойчива и хигиенична.
Устойчива и хигиенична – срещу прах и мръсотия: Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast е направена от 60% рециклирани материали* и следователно е особено устойчива. Освен това впечатлява с високата си всмукателна мощност, както и с високоефективен филтър HEPA 14, ниско тегло и много добро съотношение цена-качество.
* Всички пластмасови части, с изключение на аксесоари.
Силна! По отношение на околната среда и чистотата
Устойчивост плюс хигиена, максимална всмукателна мощност и издръжливост – това е с което T 11/1 Classic HEPA Re!Plast не пропуска да впечатли навсякъде. Със съдържанието на рециклирани материали 60 процента, енергийните изисквания по време на производството вече са значително намалени и използването на ценни суровини е сведено до минимум. Това означава, че той е не само много екологичен, но и изключително здрав и дълготраен. Вашият професионалист за ефективно почистване.
Какво наистина има значение: Защитете ресурсите, намалете отпадъците
Изработена от 60% рециклирана пластмаса, T 11/1 Classic HEPA Re!Plast помага за спестяването на ценни ресурси и също така допринася за екологичната устойчивост. Използването на рециклирана пластмаса е само едно от многото устойчиви решения за намаляване на отпадъците и опазване на ресурсите от изключително иновативната семейна компания Kärcher. Устойчивостта вече е част от корпоративната стратегия от много години. Тук можете да научите повече за устойчивостта в Kärcher.
Устойчив път за перфектен резултат от почистването
Особено екологично: 60% съдържание на рециклиран материал
T 11/1 Classic HEPA Re!Plast на Kärcher е направена от 60% рециклирана пластмаса. Това позволява на смукачкa да съчетава идеално естетика, здравина и устойчивост, като същевременно гарантира висока ефективност при всяка употреба.
Високо ефективен и хигиеничен: филтърът HEPA 14
Благодарение на стандартния филтър HEPA 14 със степен на филтриране и разделяне 99.995%, T 11/1 Classic HEPA Re!Plast също отговаря на най-високите стандарти за безопасност в чувствителни по отношение на хигиената зони. Филтърът задържа малки частици като вируси, аерозоли и микроби с размери само няколко микрометра и е сертифициран съгласно стандарта за изпитване DIN EN 1822:2019. Това гарантира висококачествен, чист въздух от вентилатора отново и отново. Повече информация по тази тема можете да намерите тук.
Много нисък работен шум: само 61 dB(A)
Ниският работен шум от 61 dB(A) предпазва ушите на почистващия персонал по време на продължителна работа. С ниското си ниво на шум, T 11/1 Classic HEPA Re!Plast е перфектна за приложения в зони, чувствителни към шум, както и през нощта.
Интелигентни детайли на оборудването – какво повече можете да искате?
Устойчив дизайн на продукта
Отлична чистота! Модерният и иновативен дизайн в нежно черно със съдържание на материал от 60% рециклирана пластмаса* поддържа устойчиви и икономични приложения за почистване. При разработването на T 11/1 Classic HEPA Re!Plast превъзходното качество и функционалност бяха оптимално комбинирани с устойчив, естетичен дизайн, както и голямо количество рециклирани материали.
* Всички пластмасови части, с изключение на аксесоари.
Хигиеничен и безопасен HEPA 14 филтър
Филтърът HEPA 14, сертифициран съгласно стандарта за изпитване DIN EN 1822:2019, гарантира най-високите стандарти за безопасност в чувствителни по отношение на хигиената зони. С високата степен на филтриране и разделяне от 99,995%, той задържа дори най-малките частици като вируси, аерозоли и микроби с размери само няколко микрометра – за висококачествен чист въздух от вентилатора отново и отново.
Здрава, издръжлива и икономична
T 11/1 Classic HEPA Re!Plast впечатлява със здравина, издръжливост и превъзходно съотношение цена-качество. Това гарантира нейната висока ефективност. Здравата броня предпазва машината от удари и по този начин осигурява дълъг живот.Смукачкaта също така има отлични работни характеристики: С големите си блокови колела и здравите въртящи се колелца тя е изключително маневрена, като в същото време е устойчива на накланяне.
Интегрирано съхранение на аксесоари
Доставените аксесоари могат да се съхраняват директно в уреда, така че T 11/1 Classic HEPA Re!Plast да може лесно да се транспортира. Захранващият кабел се съхранява на кабелната кука бързо и безопасно, като се избягват опасностите от спъване. Позицията за паркиране позволява практичното съхранение на накрайника за под на прахосмукачката.
Изключително лека и ергономична
Благодарение на ниското си тегло, Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast включително аксесоарите, могат лесно да се транспортират по стъпала и стълби, дори с една ръка, с ергономичната дръжка за носене. Продължителните работни дейности също могат лесно да се управляват с леката прахосмукачкa.
Направено от професионалисти за професионалисти: Вашият специалист за взискателни задачи
Kärcher T 11/1 Classic HEPA Re!Plast се справя с различни приложения – когато твърдите или текстилни зони трябва да се почистват редовно. Благодарение на устойчивата си концепция с 60% рециклирани материали и високоефективния филтър HEPA 14, смукачкaта е перфектна за професионално почистване, дори при високи хигиенни изисквания.
Доставчици на услуги за поддръжка на сгради
● Професионално почистване на твърди и текстилни подове
● Приложения в типични зони като рецепция, офиси, зали за срещи и семинари
● Много функционална на места с високи хигиенни изисквания – благодарение на HEPA 14 филтъра