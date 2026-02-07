PartsPro Суспензия срещу микроби, 250мл

Реактивира биологичния процес на разграждане в препаратите за биологично почистване на частите. Увеличава активността на микробите поради голямата дълготрайност на средствата за чистене на части и особено при в случай на висока степен на замърсяване.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (мл) 250
Опаковъчна единица (бр.) 24
Ниво на pH 6
Тегло вкл. Опаковка (кг) 0,28
Качества
  • не наранява кожата и не е запалим
  • pH стойност на концентрата: oкoло 6
  • бистра течност със специфичен мирис
  • Без NTA
  • Без VOC
Сфера на приложение
  • Измиване на детайли