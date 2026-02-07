PartsPro Суспензия срещу микроби, 250мл
Реактивира биологичния процес на разграждане в препаратите за биологично почистване на частите. Увеличава активността на микробите поради голямата дълготрайност на средствата за чистене на части и особено при в случай на висока степен на замърсяване.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (мл)
|250
|Опаковъчна единица (бр.)
|24
|Ниво на pH
|6
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|0,28
Качества
- не наранява кожата и не е запалим
- pH стойност на концентрата: oкoло 6
- бистра течност със специфичен мирис
- Без NTA
- Без VOC
Сфера на приложение
- Измиване на детайли