PartsPro Суспензия срещу микроби, 250мл

Реактивира биологичния процес на разграждане в препаратите за биологично почистване на частите. Увеличава активността на микробите поради голямата дълготрайност на средствата за чистене на части и особено при в случай на висока степен на замърсяване.