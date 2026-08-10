Препарат за фосфатиране RM 48, 20л
Обезмасляване и фосфатиране в една стъпка. Създава временна защита от корозия и осигурява добра основа за боя. Преи обработката създава сино-жълт слоеве железен фосфат.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|20
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Ниво на pH
|2
|Тегло (кг)
|23,66
|Тегло с опаковката (кг)
|24,433
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|260 x 237 x 430
Качества
- ефективно средство за обезмасляване и фосфатиране
- създава синьо-жълто покритие от железен фосфат
- защитава надеждно от корозия няколко дни
- добра основа за боядисване
- лесно съхранение и обработка
- ниво на pH в концентрата - около 2
- бистра безсветна течност
- Повърхностно биоразградим съгласно OECD
- Бързо отделяне на маслото и водата в масления сепаратор (лесно отделяне = asf)
- Без NTA
- Без VOC
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
- H290 Може да бъде корозивно за металите.
- H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
- P234 Да се съхранява само в оригиналната опаковка.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
- P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
- P406 Да се съхранява в устойчив на разяждане съд/ съд с устойчива вътрешна облицовка.
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Сфера на приложение
- обезмасляване, фосфатиране
- Почистване на повърхности