Препарат за фосфатиране RM 48, 20л

Обезмасляване и фосфатиране в една стъпка. Създава временна защита от корозия и осигурява добра основа за боя. Преи обработката създава сино-жълт слоеве железен фосфат.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 20
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 2
Тегло (кг) 23,66
Тегло с опаковката (кг) 24,433
Размери (Д × Ш × В) (мм) 260 x 237 x 430
Качества
  • ефективно средство за обезмасляване и фосфатиране
  • създава синьо-жълто покритие от железен фосфат
  • защитава надеждно от корозия няколко дни
  • добра основа за боядисване
  • лесно съхранение и обработка
  • ниво на pH в концентрата - около 2
  • бистра безсветна течност
  • Повърхностно биоразградим съгласно OECD
  • Бързо отделяне на маслото и водата в масления сепаратор (лесно отделяне = asf)
  • Без NTA
  • Без VOC
Препарат за фосфатиране RM 48, 20л
Препарат за фосфатиране RM 48, 20л
Препарат за фосфатиране RM 48, 20л
Препарат за фосфатиране RM 48, 20л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H290 Може да бъде корозивно за металите.
  • H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
  • P234 Да се съхранява само в оригиналната опаковка.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
  • P406 Да се съхранява в устойчив на разяждане съд/ съд с устойчива вътрешна облицовка.
Сфера на приложение
  • обезмасляване, фосфатиране
  • Почистване на повърхности
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