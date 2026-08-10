Препарат за почистване на детайли Extra, прах RM 63, 20кг
Отстранява и най-силните замърсявания от масло, мазнини, грес, сажди и др. За почистване на алкалоустойчиви детайли, като двигатели, скоростни кутии, малки детайли, отливки и т.н.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (кг)
|20
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Ниво на pH
|13,2
|Тегло (кг)
|20
|Тегло с опаковката (кг)
|20,325
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|750 x 450 x 120
Качества
- високоефективно средство за почистване на детайли и обезмасляване
- разгражда масла, греси и ръжда
- под формата на прах
- Формула с ниска пенливост
- Бърза ефективност
- Бързо отделяне на маслото и водата в масления сепаратор (лесно отделяне = asf)
- Без NTA
- без нитрити
- Без разтворители
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
- H290 Може да бъде корозивно за металите.
- H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
- H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
- P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
- P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
- P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
- P405 Да се съхранява под ключ.
- P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Сфера на приложение
- Измиване на детайли