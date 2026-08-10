Препарат за почистване на детайли Extra, прах RM 63, 20кг

Отстранява и най-силните замърсявания от масло, мазнини, грес, сажди и др. За почистване на алкалоустойчиви детайли, като двигатели, скоростни кутии, малки детайли, отливки и т.н.