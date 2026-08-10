Препарат за почистване на детайли Extra, прах RM 63, 20кг

Отстранява и най-силните замърсявания от масло, мазнини, грес, сажди и др. За почистване на алкалоустойчиви детайли, като двигатели, скоростни кутии, малки детайли, отливки и т.н.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (кг) 20
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 13,2
Тегло (кг) 20
Тегло с опаковката (кг) 20,325
Размери (Д × Ш × В) (мм) 750 x 450 x 120
Качества
  • високоефективно средство за почистване на детайли и обезмасляване
  • разгражда масла, греси и ръжда
  • под формата на прах
  • Формула с ниска пенливост
  • Бърза ефективност
  • Бързо отделяне на маслото и водата в масления сепаратор (лесно отделяне = asf)
  • Без NTA
  • без нитрити
  • Без разтворители
Препарат за почистване на детайли Extra, прах RM 63, 20кг
Препарат за почистване на детайли Extra, прах RM 63, 20кг
Препарат за почистване на детайли Extra, прах RM 63, 20кг
Препарат за почистване на детайли Extra, прах RM 63, 20кг
Препарат за почистване на детайли Extra, прах RM 63, 20кг
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H290 Може да бъде корозивно за металите.
  • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
  • H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
  • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
  • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
  • P405 Да се съхранява под ключ.
  • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Съвместими уреди
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Измиване на детайли