Препарат за почистване на детайли RM 39, 20л

Почиства и отстранява ефективно замърсявания с масло и мазнини и ръжда от метални детайли. Щадящ почистваните детайли. Осигурява освен това и временна защита срещу корозия.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 20
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 10,5
Тегло (кг) 22
Тегло с опаковката (кг) 23,373
Размери (Д × Ш × В) (мм) 260 x 237 x 430
Качества
  • ефективен обезмаслител за водоструйки и инсталации за почистване на детайли
  • разгражда масла, греси и ръжда
  • защитава краткотрайно метални детайли от корозия при междинно складиране
  • Деликатен към материалите
  • Формула с ниска пенливост
  • ниво на pH на концентрата - около 10
  • жълта течност със специфичен мирис
  • Без NTA
  • без нитрити и халовъглеводороди
Препарат за почистване на детайли RM 39, 20л
Препарат за почистване на детайли RM 39, 20л
Препарат за почистване на детайли RM 39, 20л
Препарат за почистване на детайли RM 39, 20л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Измиване на детайли
  • Почистване на повърхности
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