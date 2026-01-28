CarpetPro препарат, бързо почистване RM 767 OA, 10л
Течен бързосъхнещ препарат за почистване чрез екстракция на текстилни настилки и дамаски CarpetPro RM 767 - елиминира миризмите и подобрява общата хигиена.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|10
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Ниво на pH
|6,4
|Тегло (кг)
|10,23
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|10,893
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|230 x 188 x 307
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Поддръжка на автомобили
- Текстилни повърхности