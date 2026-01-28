CarpetPro препарат, бързо почистване RM 767 OA, 10л

Течен бързосъхнещ препарат за почистване чрез екстракция на текстилни настилки и дамаски CarpetPro RM 767 - елиминира миризмите и подобрява общата хигиена.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 10
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 6,4
Тегло (кг) 10,23
Тегло вкл. Опаковка (кг) 10,893
Размери (Д х Ш х В) (мм) 230 x 188 x 307
Сфера на приложение
  • Поддръжка на автомобили
  • Текстилни повърхности
Аксесоари