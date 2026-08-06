CarpetPro RM 768 OA iCapsol препарат за почистване на килими, 10l, 10л
Активна суха пяна за почистване на килими и мокети CarpetPro iCapsol RM 768 OA с унищожител на миризми. С технология за капсуловане: замърсяванията се капсулират и се изсмукват при следващото почистване.
Без усилие и надеждно отстранява всички масла, мазнини и минерални замърсявания при междинно почистване на текстилни подови настилки от естествени или синтетични влакна: течният почистващ препарат CarpetPro Cleaner RM 768 OA iCapsol, със сертификат WoolSafe. Идеален за професионалисти в сектора на почистването, които ценят бързите и ефективни резултати от почистването с много кратко време за изсъхване, препарата за междинно почистване е идеален за използване с почистващи машини за килими, работещи с четки или падове, по спестяващия време едностъпков метод. Благодарение на иновативната технология iCapsol мръсотията е буквално капсулирана, така че да кристализира, докато изсъхва, и да може лесно да бъде събрана с прахосмукачка след това. Вграденият елиминатор на миризми също така ефективно премахва неприятни миризми като тютюнев дим, пот или урина. Освен това CarpetPro Cleaner RM 768 OA iCapsol е готов за употреба веднага. Той също така не съдържа фосфати, предотвратява бързото повторно замърсяване и оставя приятен свеж аромат.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|10
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Ниво на pH
|6
|Тегло (кг)
|10,37
|Тегло с опаковката (кг)
|10,85
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|230 x 190 x 307
Качества
- С интегрирано абсорбиране и елиминиране на миризми. Ефективно отстранява неприятни миризми като пот, урина, никотин и др.
- Много бързо изсъхване (само 20-120 мин).
- Технология iCapsol: Не е необходимо изплакване, което допринася помешенията да изсъхват по-бързо.
- Разтваря масла, мазнини и минерални замърсявания
- Особено подходящ за уреди за почистване на килими и мокети с четки или пад-система
- Деликатен към материалите
- Без избелващи вещества
- Подобрява общата хигиена на подовите настилки
- Приятен, свеж аромат
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
- H315 Предизвиква дразнене на кожата.
- H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
- P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
- P264 Да се измие старателно след употреба.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
- P332 + P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
- P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
- P302 + P352b ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода и сапун.
Сфера на приложение
- Текстилни повърхности