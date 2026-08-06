CarpetPro RM 768 OA iCapsol препарат за почистване на килими, 10l, 10л

Активна суха пяна за почистване на килими и мокети CarpetPro iCapsol RM 768 OA с унищожител на миризми. С технология за капсуловане: замърсяванията се капсулират и се изсмукват при следващото почистване.

Без усилие и надеждно отстранява всички масла, мазнини и минерални замърсявания при междинно почистване на текстилни подови настилки от естествени или синтетични влакна: течният почистващ препарат CarpetPro Cleaner RM 768 OA iCapsol, със сертификат WoolSafe. Идеален за професионалисти в сектора на почистването, които ценят бързите и ефективни резултати от почистването с много кратко време за изсъхване, препарата за междинно почистване е идеален за използване с почистващи машини за килими, работещи с четки или падове, по спестяващия време едностъпков метод. Благодарение на иновативната технология iCapsol мръсотията е буквално капсулирана, така че да кристализира, докато изсъхва, и да може лесно да бъде събрана с прахосмукачка след това. Вграденият елиминатор на миризми също така ефективно премахва неприятни миризми като тютюнев дим, пот или урина. Освен това CarpetPro Cleaner RM 768 OA iCapsol е готов за употреба веднага. Той също така не съдържа фосфати, предотвратява бързото повторно замърсяване и оставя приятен свеж аромат.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 10
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 6
Тегло (кг) 10,37
Тегло с опаковката (кг) 10,85
Размери (Д × Ш × В) (мм) 230 x 190 x 307
Качества
  • С интегрирано абсорбиране и елиминиране на миризми. Ефективно отстранява неприятни миризми като пот, урина, никотин и др.
  • Много бързо изсъхване (само 20-120 мин).
  • Технология iCapsol: Не е необходимо изплакване, което допринася помешенията да изсъхват по-бързо.
  • Разтваря масла, мазнини и минерални замърсявания
  • Особено подходящ за уреди за почистване на килими и мокети с четки или пад-система
  • Деликатен към материалите
  • Без избелващи вещества
  • Подобрява общата хигиена на подовите настилки
  • Приятен, свеж аромат
CarpetPro RM 768 OA iCapsol препарат за почистване на килими, 10l, 10л
CarpetPro RM 768 OA iCapsol препарат за почистване на килими, 10l, 10л
CarpetPro RM 768 OA iCapsol препарат за почистване на килими, 10l, 10л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H315 Предизвиква дразнене на кожата.
  • H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
  • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  • P264 Да се измие старателно след употреба.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P332 + P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
  • P337 + P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
  • P302 + P352b ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода и сапун.
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Текстилни повърхности