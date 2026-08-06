Без усилие и надеждно отстранява всички масла, мазнини и минерални замърсявания при междинно почистване на текстилни подови настилки от естествени или синтетични влакна: течният почистващ препарат CarpetPro Cleaner RM 768 OA iCapsol, със сертификат WoolSafe. Идеален за професионалисти в сектора на почистването, които ценят бързите и ефективни резултати от почистването с много кратко време за изсъхване, препарата за междинно почистване е идеален за използване с почистващи машини за килими, работещи с четки или падове, по спестяващия време едностъпков метод. Благодарение на иновативната технология iCapsol мръсотията е буквално капсулирана, така че да кристализира, докато изсъхва, и да може лесно да бъде събрана с прахосмукачка след това. Вграденият елиминатор на миризми също така ефективно премахва неприятни миризми като тютюнев дим, пот или урина. Освен това CarpetPro Cleaner RM 768 OA iCapsol е готов за употреба веднага. Той също така не съдържа фосфати, предотвратява бързото повторно замърсяване и оставя приятен свеж аромат.