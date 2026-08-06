Universal Cleaner, surfactant-free RM 770, 1л

Мощен универсален почистващ препарат без повърхностно активно вещество за всички текстилни изделия, еластични и твърди подови настилки, както и тавани и стени. Премахва упоритите петна от масло, мазнини и никотин. Предлага трайна защита срещу замърсявания и петна, интервалите за почистване се удължават.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 1
Опаковъчна единица (бр.) 12
Ниво на pH 9
Тегло с опаковката (кг) 1,2
Качества
  • С бактерицидни и фунгицидни (кандида) свойства
  • Разтваря масла, мазнини и минерални замърсявания
  • Подходящ за всички текстилни, еластични и твърди подови настилки, както и тавани и стени.
  • забавя повторното замърсяване
  • Без разтворители и без ензими
  • Формула с ниска пенливост
  • Деликатен към материалите
  • Без NTA
Universal Cleaner, surfactant-free RM 770, 1л
Universal Cleaner, surfactant-free RM 770, 1л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • EUH 210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.
Сфера на приложение
  • Поддръжка на автомобили
  • Текстилни повърхности
  • Почистване на повърхности
  • Почистване на пода
Аксесоари