Universal Cleaner, surfactant-free RM 770, 1л
Мощен универсален почистващ препарат без повърхностно активно вещество за всички текстилни изделия, еластични и твърди подови настилки, както и тавани и стени. Премахва упоритите петна от масло, мазнини и никотин. Предлага трайна защита срещу замърсявания и петна, интервалите за почистване се удължават.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|1
|Опаковъчна единица (бр.)
|12
|Ниво на pH
|9
|Тегло с опаковката (кг)
|1,2
Качества
- С бактерицидни и фунгицидни (кандида) свойства
- Разтваря масла, мазнини и минерални замърсявания
- Подходящ за всички текстилни, еластични и твърди подови настилки, както и тавани и стени.
- забавя повторното замърсяване
- Без разтворители и без ензими
- Формула с ниска пенливост
- Деликатен към материалите
- Без NTA
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
- EUH 210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Поддръжка на автомобили
- Текстилни повърхности
- Почистване на повърхности
- Почистване на пода