Universal Cleaner, surfactant-free RM 770, 1л

Мощен универсален почистващ препарат без повърхностно активно вещество за всички текстилни изделия, еластични и твърди подови настилки, както и тавани и стени. Премахва упоритите петна от масло, мазнини и никотин. Предлага трайна защита срещу замърсявания и петна, интервалите за почистване се удължават.