Силно гланцираните подове от гранит или гнайс, както и от други твърди камъни, изискват специален препарат за грижа, който изсъхва, без да оставя следи или ивици - като почистващия препарат FloorPro Shine Cleaner RM 755 на Kärcher, независимо дали става дума за ръчно почистване на подове или за използване върху големи площи с подопочистваща машина. Той е идеален за междинно и поддържащо почистване на тези висококачествени подови настилки, но може да се използва и за други повърхности, включително ESD подове. Бързо и надеждно отстранява мазнини, масла, сажди и обичайните минерални замърсявания, причинени от пътната мръсотия. Освен това има формула за изключително ниско образуване на пяна за използване в подопочистващи машини с ефективно използване на обема на резервоара. Почистващият препарат FloorPro Shine Cleaner RM 755 се отделя лесно и оставя приятен, свеж аромат след почистването.