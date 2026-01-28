FloorPro RM 755 препарат за почистване на подове с гланц, 20л
Изцяло съхнещ без ивици почистващ препарат за блясък на основата на разтворител за междинно и поддържащо почистване на подове и повърхности. Идеално подходящ за подове от гранитогрес с висок гланц.
Силно гланцираните подове от гранит или гнайс, както и от други твърди камъни, изискват специален препарат за грижа, който изсъхва, без да оставя следи или ивици - като почистващия препарат FloorPro Shine Cleaner RM 755 на Kärcher, независимо дали става дума за ръчно почистване на подове или за използване върху големи площи с подопочистваща машина. Той е идеален за междинно и поддържащо почистване на тези висококачествени подови настилки, но може да се използва и за други повърхности, включително ESD подове. Бързо и надеждно отстранява мазнини, масла, сажди и обичайните минерални замърсявания, причинени от пътната мръсотия. Освен това има формула за изключително ниско образуване на пяна за използване в подопочистващи машини с ефективно използване на обема на резервоара. Почистващият препарат FloorPro Shine Cleaner RM 755 се отделя лесно и оставя приятен, свеж аромат след почистването.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|20
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Ниво на pH
|11,4
|Тегло (кг)
|20,06
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|21,685
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|260 x 230 x 430
Сфера на приложение
- Почистване на пода