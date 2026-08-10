Универсален избор за почистване на подове и повърхности, FloorPro Industrial Cleaner RM 69 на Kärcher е особено впечатляващ за поддържащо и междинно почистване на конвенционални индустриални подове. Подходящ е както за ръчно почистване, така и за почистване с подопочистващи машини - освен това формулата с изключително ниско образуване на пяна позволява ефективно използване на обема на резервоара на машината. Той ефективно премахва обичайните петна от масла и мазнини в логистични центрове и производствени помещения, като оставя след себе си само приятен, свеж аромат. Освен това леко алкалният, нетоксичен и лесно отделящ се почистващ препарат за мазнини е идеален за използване върху дисипативни ESD подове, саморазливни и циментови замазки и повърхности, покрити с епоксидна смола. Предприятията за металообработка и обработка на бои също могат да се възползват от формулата без съдържание на силикон.