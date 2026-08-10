RM 69** 20l industrial cleaner, 20л

Нетоксичен индустриален почистващ препарат за отстраняване на петна от масла и мазнини при междинно или поддържащо почистване на подове в логистични центрове и производствени помещения.

Универсален избор за почистване на подове и повърхности, FloorPro Industrial Cleaner RM 69 на Kärcher е особено впечатляващ за поддържащо и междинно почистване на конвенционални индустриални подове. Подходящ е както за ръчно почистване, така и за почистване с подопочистващи машини - освен това формулата с изключително ниско образуване на пяна позволява ефективно използване на обема на резервоара на машината. Той ефективно премахва обичайните петна от масла и мазнини в логистични центрове и производствени помещения, като оставя след себе си само приятен, свеж аромат. Освен това леко алкалният, нетоксичен и лесно отделящ се почистващ препарат за мазнини е идеален за използване върху дисипативни ESD подове, саморазливни и циментови замазки и повърхности, покрити с епоксидна смола. Предприятията за металообработка и обработка на бои също могат да се възползват от формулата без съдържание на силикон.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 20
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 10
Тегло (кг) 19,975
Тегло с опаковката (кг) 20,75
Размери (Д × Ш × В) (мм) 260 x 237 x 430
Качества
  • Мощна поддръжка и междинно почистване с препарат за силно замърсени индустриални подове
  • Слабо образуване на пяна
  • Ефективно разтваря масло, мазнини и минерални замърсявания
  • Изключителен почистващ резултат
  • Нетоксичен
  • Разгражда силни замърсявания от масла, мазнини и минерални замърсявания
  • Може да се използва за механично или ръчно почистване
  • Бързо разделяне в масления сепаратор
  • Бърза ефективност
  • Много висока производителност
  • Приятен, свеж аромат
  • Широка гама от приложения: може да се използва за всички водоустойчиви, алкалочувствителни (напр. линолеум) и алкалоустойчиви (напр. PVC) повърхности
RM 69** 20l industrial cleaner, 20л
RM 69** 20l industrial cleaner, 20л
RM 69** 20l industrial cleaner, 20л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • EUH 210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

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Сфера на приложение
  • Почистване на пода
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