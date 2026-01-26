Спрей за почистване FloorPro RM 748, 10л

Спрей-емулсия против хлъзгане на основата на восъка, за всички твърди повърхности със защитен слой. Поправя и освежава подовете със защитен слой. Отстранява следи от токчета и стъпки и при това действа против хлъзгане.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 10
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 8,5
Тегло (кг) 9,98
Тегло вкл. Опаковка (кг) 10,813
Размери (Д х Ш х В) (мм) 230 x 188 x 307
Спрей за почистване FloorPro RM 748, 10л
Спрей за почистване FloorPro RM 748, 10л
Спрей за почистване FloorPro RM 748, 10л
Сфера на приложение
  • Подово покритие
Аксесоари