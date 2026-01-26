Спрей за почистване FloorPro RM 748, 10л

Спрей-емулсия против хлъзгане на основата на восъка, за всички твърди повърхности със защитен слой. Поправя и освежава подовете със защитен слой. Отстранява следи от токчета и стъпки и при това действа против хлъзгане.