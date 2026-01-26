Спрей за почистване FloorPro RM 748, 10л
Спрей-емулсия против хлъзгане на основата на восъка, за всички твърди повърхности със защитен слой. Поправя и освежава подовете със защитен слой. Отстранява следи от токчета и стъпки и при това действа против хлъзгане.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|10
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Ниво на pH
|8,5
|Тегло (кг)
|9,98
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|10,813
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|230 x 188 x 307
Съвместими уреди
Сфера на приложение
- Подово покритие