FloorPro Препарат за основно почистване, киселина RM 751, 2.5л

Препарат за основно почистване за подопочистващи машини. С висока киселинност. Премахва мощно циментов филм и отлагания от варовик и ръжда. Отличен за почистване на строителни обекти.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 2,5
Опаковъчна единица (бр.) 4
Ниво на pH 1
Тегло с опаковката (кг) 3
Качества
  • мощен препарат за основно почистване за всички устойчиви на киселини твърди подове
  • Отстранява силни замърсявания от котлен камък, ръжда, мазнини и белтъчини
  • премахва циментов воал
  • Слабо образуване на пяна
  • с интегрирана защита срещу корозия
  • Бързо отделяне на маслото и водата в масления сепаратор (лесно отделяне = asf)
  • Без NTA
FloorPro Препарат за основно почистване, киселина RM 751, 2.5л
FloorPro Препарат за основно почистване, киселина RM 751, 2.5л
FloorPro Препарат за основно почистване, киселина RM 751, 2.5л
FloorPro Препарат за основно почистване, киселина RM 751, 2.5л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H290 Може да бъде корозивно за металите.
  • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
  • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
  • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
  • P405 Да се съхранява под ключ.
  • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Финално почистване на строителни обекти
  • Почистване на пода
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