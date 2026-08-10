FloorPro Препарат за основно почистване, киселина RM 751, 2.5л
Препарат за основно почистване за подопочистващи машини. С висока киселинност. Премахва мощно циментов филм и отлагания от варовик и ръжда. Отличен за почистване на строителни обекти.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|2,5
|Опаковъчна единица (бр.)
|4
|Ниво на pH
|1
|Тегло с опаковката (кг)
|3
Качества
- мощен препарат за основно почистване за всички устойчиви на киселини твърди подове
- Отстранява силни замърсявания от котлен камък, ръжда, мазнини и белтъчини
- премахва циментов воал
- Слабо образуване на пяна
- с интегрирана защита срещу корозия
- Бързо отделяне на маслото и водата в масления сепаратор (лесно отделяне = asf)
- Без NTA
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
- H290 Може да бъде корозивно за металите.
- H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
- P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
- P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
- P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
- P405 Да се съхранява под ключ.
- P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
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Сфера на приложение
- Финално почистване на строителни обекти
- Почистване на пода