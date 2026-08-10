FloorPro Препарат за основно почистване, киселина RM 751, 2.5л

Препарат за основно почистване за подопочистващи машини. С висока киселинност. Премахва мощно циментов филм и отлагания от варовик и ръжда. Отличен за почистване на строителни обекти.