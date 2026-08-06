FloorPro средство за основнo чистене на пода RM 69 eco!efficiency, 20л
Силно средство за чистене, предназначено за чистене на обикновени и индустриални подове, отстранява без усилия втвърдени замърсявания от мазнина, масла, сажди и минерали. Поради eco!efficiency формула особено ефикасно, силно изчиства и екологично е безвредно.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|20
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Ниво на pH
|12
|Тегло с опаковката (кг)
|21,62
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Сфера на приложение
- Почистване на пода