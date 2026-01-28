Препарат за интензивно основно почистване Extra RM 752, 10л

Изключително мощен препарат за почистване на алкалоустойчиви подове със силни замърсявания и наслоявания. Премахва и най-упоритите масла, мазнини и минерални петна.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 10
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 13,2
Тегло вкл. Опаковка (кг) 11,5
Сфера на приложение
  • Почистване на пода
