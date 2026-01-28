Препарат за интензивно основно почистване Extra RM 752, 10л
Изключително мощен препарат за почистване на алкалоустойчиви подове със силни замърсявания и наслоявания. Премахва и най-упоритите масла, мазнини и минерални петна.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|10
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Ниво на pH
|13,2
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|11,5
Видео
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Почистване на пода