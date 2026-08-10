CA 50 C Eco препарат за почистване на под, 5л

Препарат за почистване на под за ръчно почистване на всички твърди и еластични подове - с нежно почистващо действие. Подходящ и за лъскави повърхности и мебели.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 5
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 8
Тегло (кг) 5
Тегло с опаковката (кг) 5,2
Размери (Д × Ш × В) (мм) 192 x 145 x 248
Качества
  • Универсален концентрат за почистване на под
  • Премахва следи от обувки, прах, замърсяване с емисии
  • Мощно почистващо действие върху всички твърди и еластични повърхности, устойчиви на вода и алкохол
  • Не оставя следи по гланцови повърхности
  • Подходящ и за почистване на мебели и друго обзавеждане
  • Осигурява трайна защита срещу замърсяване
  • Приятен и свеж цитрусов аромат
  • Носи европейски екологичен символ (EU Ecolabel)
CA 50 C Eco препарат за почистване на под, 5л
CA 50 C Eco препарат за почистване на под, 5л
CA 50 C Eco препарат за почистване на под, 5л
CA 50 C Eco препарат за почистване на под, 5л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • EUH 210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.
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Сфера на приложение
  • Почистване на подове и повърхности
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