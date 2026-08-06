FloorPro Extra RM 780, 2.5л

Мощно средство за междинно почистване и поддръжка на всички водоустойчиви твърди и еластични подове и подови настилки. Подходящ специално и за спортни и многофункционални зали (съответствие с DIN V 18032-2: 2001-04 относно устойчивостта на хлъзгане). Extra RM 780 е ниско пенлив и изсъхва без образуване на следи.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 2,5
Опаковъчна единица (бр.) 4
Ниво на pH 9
Тегло (кг) 2,5
Тегло с опаковката (кг) 2,869
Размери (Д × Ш × В) (мм) 255 x 255 x 290
FloorPro Extra RM 780, 2.5л
FloorPro Extra RM 780, 2.5л
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Сфера на приложение
  • Почистване на пода
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