Препарат за поддържащо почистване на подове и повърхности FloorPro Multi Cleaner RM 756, 10л

Силно овлажняващ , с универсално приложение и изключително икономичен: препарат за поддържащо почистване FloorPro RM 756 за машинно и ръчно почистване на подове и повърхности от всякакъв вид.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 10
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 9
Тегло с опаковката (кг) 10,6
Качества
  • Поддържащ препарат за всички водоустойчиви твърди и еластични подове
  • Висок ефект от ниски дози от 0,25% до 1%
  • Силен почистващ резутат вследствие високото овлажняващо свойство
  • Много бързо съхнене
  • Почистване без да остават ивици
  • Формула с ниска пенливост
  • екологично безвредно и запазващо материала
  • Повърхностно биоразградим съгласно OECD
Препарат за поддържащо почистване на подове и повърхности FloorPro Multi Cleaner RM 756, 10л
Препарат за поддържащо почистване на подове и повърхности FloorPro Multi Cleaner RM 756, 10л
Препарат за поддържащо почистване на подове и повърхности FloorPro Multi Cleaner RM 756, 10л

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Сфера на приложение
  • Почистване на подове и повърхности
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