CarpetPro средство което блокира запенването RM 761, 2.5л

CarpetPro средство което блокира запенването RM 761 намалява образуването на пяна в резервоара за замърсена вода и увеличава издържливостта на използваните уреди в случай на силно развиване на пяна. Подходящо за много видови уреди.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 2,5
Опаковъчна единица (бр.) 5
Тегло (кг) 2,138
Тегло с опаковката (кг) 2,589
Размери (Д × Ш × В) (мм) 164 x 125 x 160
Качества
  • Средство против запенване с висока ефективност
  • ефективно срещу образуването на пяна резервоарите със замърсена вода
  • идеално за използване в уредите за чистене с екстракция на спрей, в автоматите за чистене на под както и в прахосмукачките за мокро/сухо чистене.
  • Изключително ефективен
CarpetPro средство което блокира запенването RM 761, 2.5л
CarpetPro средство което блокира запенването RM 761, 2.5л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H315 Предизвиква дразнене на кожата.
  • H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
  • H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
  • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P405 Да се съхранява под ключ.
  • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Поддръжка на автомобили
  • Мокро засмукване
  • Текстилни повърхности
  • Измиване на детайли