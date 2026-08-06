CarpetPro средство което блокира запенването RM 761, 2.5л
CarpetPro средство което блокира запенването RM 761 намалява образуването на пяна в резервоара за замърсена вода и увеличава издържливостта на използваните уреди в случай на силно развиване на пяна. Подходящо за много видови уреди.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|2,5
|Опаковъчна единица (бр.)
|5
|Тегло (кг)
|2,138
|Тегло с опаковката (кг)
|2,589
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|164 x 125 x 160
Качества
- Средство против запенване с висока ефективност
- ефективно срещу образуването на пяна резервоарите със замърсена вода
- идеално за използване в уредите за чистене с екстракция на спрей, в автоматите за чистене на под както и в прахосмукачките за мокро/сухо чистене.
- Изключително ефективен
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
- H315 Предизвиква дразнене на кожата.
- H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
- H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
- P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
- P405 Да се съхранява под ключ.
- P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
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Сфера на приложение
- Поддръжка на автомобили
- Мокро засмукване
- Текстилни повърхности
- Измиване на детайли