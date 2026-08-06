Препарат за почистване на повърхности SurfacePro CA 30 C Eco, 5л

Универсален концентрат за почистване на повърхности за подове и вътрешна употреба. Изсъхва бързо и без ивици.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 5
Опаковъчна единица (бр.) 2
Ниво на pH 11
Тегло (кг) 5
Тегло с опаковката (кг) 5,395
Размери (Д × Ш × В) (мм) 192 x 145 x 248
Качества
  • Универсален концентрат за почистване на повърхността
  • Ефективно премахва остатъци от храна, мазна мръсотия, никотинови отлагания, петна от кафе, лак за обувки, следи от обувки и др.
  • Мощно почистващо действие върху всички твърди и еластични повърхности, устойчиви на вода и алкохол
  • Не оставя следи по гланцови повърхности
  • Подходящ и за почистване на пода
  • Приятен и свеж цитрусов аромат
  • Носи европейски екологичен символ (EU Ecolabel)
Препарат за почистване на повърхности SurfacePro CA 30 C Eco, 5л
Препарат за почистване на повърхности SurfacePro CA 30 C Eco, 5л
Препарат за почистване на повърхности SurfacePro CA 30 C Eco, 5л
Препарат за почистване на повърхности SurfacePro CA 30 C Eco, 5л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • EUH 210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.
Сфера на приложение
  • Почистване на подове и повърхности
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