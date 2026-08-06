Активна пяна CP 940, 20л

Леко алкален шампоан за почистване, създава стабилна пяна в чисти паркови системи и в станции за миене на самообслужване. Active Foam CP 940 е нежен върху повърхностите и може лесно да се изплакне. Има приятен свеж аромат на лимон.