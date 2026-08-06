Активна пяна CP 940, 20л

Леко алкален шампоан за почистване, създава стабилна пяна в чисти паркови системи и в станции за миене на самообслужване. Active Foam CP 940 е нежен върху повърхностите и може лесно да се изплакне. Има приятен свеж аромат на лимон.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 20
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 8
Тегло (кг) 20,54
Тегло с опаковката (кг) 22,085
Размери (Д × Ш × В) (мм) 250 x 230 x 410
Качества
  • Интензивно пенещ се шампоан за четки за миене на коли
  • Разтваря масла, мазнини и минерални замърсявания
  • Образува обемна, светла и атрактивна пяна
  • Подпомага плъзгането на четките и щади по този начин повърхностите на превозните средства
  • Значително рдуцира повторното замърсяване на четките
  • Съвместим е с вакси и предотвратява образуването на ивици по боядисаните повърхности
  • Отговаря на VDA
  • Бързо отделяне на маслото и водата в масления сепаратор (лесно отделяне = asf)
  • Повърхностно биоразградим съгласно OECD
  • Без NTA
Активна пяна CP 940, 20л
Активна пяна CP 940, 20л
Активна пяна CP 940, 20л
Активна пяна CP 940, 20л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H315 Предизвиква дразнене на кожата.
  • H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
  • P264 Да се измие старателно след употреба.
  • P280a Използвайте предпазни ръкавици/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
  • P362+P364 Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
  • P332 + P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
Сфера на приложение
  • VDA-compliant
  • Товарни автомобили
  • Автобуси, товарни автомобили
  • Леки автомобили
Аксесоари