Пяна за джанти RM 802, 20 L, 20л

Пяна за джанти VehiclePro RM 802: силно пенлив препарат за алуминиеви и стоманени джанти. Високо ефктивен при упорити замърсявания и същевременно щадящ материалите и околната среда.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 20
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 13
Тегло с опаковката (кг) 22,8
Качества
  • високо ефективен препарат за джанти
  • отсранява надеждно спирачен прах, стружки от гума, остатъци от зимна сол и петна от варовик
  • Деликатен към материалите
  • не уврежда непокрити бетоново настилки и стоманените жлебове на колелата
  • Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
  • над 90% билогично разградим
  • без NTA
  • Отговаря на VDA
Пяна за джанти RM 802, 20 L, 20л
Пяна за джанти RM 802, 20 L, 20л
Пяна за джанти RM 802, 20 L, 20л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H290 Може да бъде корозивно за металите.
  • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
  • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
  • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
  • P405 Да се съхранява под ключ.
  • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.

Видео

Сфера на приложение
  • Почистване на джанти
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