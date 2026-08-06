Пяна за джанти RM 802, 20 L, 20л
Пяна за джанти VehiclePro RM 802: силно пенлив препарат за алуминиеви и стоманени джанти. Високо ефктивен при упорити замърсявания и същевременно щадящ материалите и околната среда.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|20
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Ниво на pH
|13
|Тегло с опаковката (кг)
|22,8
Качества
- високо ефективен препарат за джанти
- отсранява надеждно спирачен прах, стружки от гума, остатъци от зимна сол и петна от варовик
- Деликатен към материалите
- не уврежда непокрити бетоново настилки и стоманените жлебове на колелата
- Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
- над 90% билогично разградим
- без NTA
- Отговаря на VDA
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
- H290 Може да бъде корозивно за металите.
- H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
- P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
- P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
- P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
- P405 Да се съхранява под ключ.
- P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
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Сфера на приложение
- Почистване на джанти