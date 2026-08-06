Пяна за джанти RM 802, 20 L, 20л

Пяна за джанти VehiclePro RM 802: силно пенлив препарат за алуминиеви и стоманени джанти. Високо ефктивен при упорити замърсявания и същевременно щадящ материалите и околната среда.