Препарат за джанти, алкален CP 901, 20л

Специално почистващо средство за леки метални и стоманени джанти (без специални джанти без покритие). Нежно действие, ефективно премахва дори най-упоритото замърсяване, напр. запален спирачен прах, износване на гуми и зимни отлагания на сол. Предозирането може лесно да се избегне благодарение на цвета на почистващото средство.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 20
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 13,5
Тегло с опаковката (кг) 22,94
Препарат за джанти, алкален CP 901, 20л
Препарат за джанти, алкален CP 901, 20л
Препарат за джанти, алкален CP 901, 20л
Препарат за джанти, алкален CP 901, 20л
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Почистване на джанти
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