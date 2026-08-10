Препарат за джанти, алкален CP 901, 20л

Специално почистващо средство за леки метални и стоманени джанти (без специални джанти без покритие). Нежно действие, ефективно премахва дори най-упоритото замърсяване, напр. запален спирачен прах, износване на гуми и зимни отлагания на сол. Предозирането може лесно да се избегне благодарение на цвета на почистващото средство.