Препарат за джанти, алкален CP 901, 20л
Специално почистващо средство за леки метални и стоманени джанти (без специални джанти без покритие). Нежно действие, ефективно премахва дори най-упоритото замърсяване, напр. запален спирачен прах, износване на гуми и зимни отлагания на сол. Предозирането може лесно да се избегне благодарение на цвета на почистващото средство.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|20
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Ниво на pH
|13,5
|Тегло с опаковката (кг)
|22,94
Сфера на приложение
- Почистване на джанти