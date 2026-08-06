Препарат за джанти,алкален RM 801 Classic, 20л
Специален препарат за джанти за всички видове покрити алуминиеви и стоманени джанти с изключение на небоядисаните, силно полираните специални джанти). Отстранява щадящо и интензивно упоритите замърсявания по джантите като улична прах, изгоряла спирачна прах, стружки от гуми и наслоявания от зимна сол. Не уврежда бетоновите подове и колелата.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|20
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Ниво на pH
|13
|Тегло (кг)
|21,82
|Тегло с опаковката (кг)
|22,598
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|260 x 237 x 430
Сфера на приложение
- Почистване на джанти