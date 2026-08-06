Препарат за джанти,алкален RM 801 Classic, 20л

Специален препарат за джанти за всички видове покрити алуминиеви и стоманени джанти с изключение на небоядисаните, силно полираните специални джанти). Отстранява щадящо и интензивно упоритите замърсявания по джантите като улична прах, изгоряла спирачна прах, стружки от гуми и наслоявания от зимна сол. Не уврежда бетоновите подове и колелата.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 20
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 13
Тегло (кг) 21,82
Тегло с опаковката (кг) 22,598
Размери (Д × Ш × В) (мм) 260 x 237 x 430
Препарат за джанти,алкален RM 801 Classic, 20л
Препарат за джанти,алкален RM 801 Classic, 20л
Препарат за джанти,алкален RM 801 Classic, 20л
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
  • Почистване на джанти
Аксесоари