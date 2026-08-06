Препарат за джанти,алкален RM 801 Classic, 20л

Специален препарат за джанти за всички видове покрити алуминиеви и стоманени джанти с изключение на небоядисаните, силно полираните специални джанти). Отстранява щадящо и интензивно упоритите замърсявания по джантите като улична прах, изгоряла спирачна прах, стружки от гуми и наслоявания от зимна сол. Не уврежда бетоновите подове и колелата.