Препарат за интензивно отстраняване на замърсявания CP 930, 20л

Активно превантивен препарат-спрей , премахва без усилие най-упоритите мазнини и петна от масло. Лесно ускорява омекотяването и отстраняването на остатъци от насекоми.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 20
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 13
Тегло (кг) 20,54
Тегло с опаковката (кг) 21,8
Размери (Д × Ш × В) (мм) 250 x 230 x 410
Качества
  • ефективен препарат за предварително измиване на леки и лекотоварни автомобили
  • замърсяванията от мазнини, масла емисии и остатъци от насекоми набъбват и се отстраняват надеждно
  • по този начин резултатите от следващите стъпки на миенето значително се подобряват
  • Ефективен при всякакви температури
  • Бърза ефективност
  • Деликатен към материалите
  • Бързо отделяне на маслото и водата в масления сепаратор (лесно отделяне = asf)
  • Повърхностно биоразградим съгласно OECD
  • Без NTA
Препарат за интензивно отстраняване на замърсявания CP 930, 20л
Препарат за интензивно отстраняване на замърсявания CP 930, 20л
Препарат за интензивно отстраняване на замърсявания CP 930, 20л
Препарат за интензивно отстраняване на замърсявания CP 930, 20л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H290 Може да бъде корозивно за металите.
  • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
  • H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
  • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
  • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
  • P405 Да се съхранява под ключ.
  • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Леки автомобили
  • Товарни автомобили
  • Автобуси, товарни автомобили
Аксесоари