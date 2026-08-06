Препарат за товарни автомобили, алкален RM 805, без NTA, 20л

Препаратът се използва в специализираните автомивки за товарни автомобили и подпомага ефективно отстраняването на най-упоритите замърсявания като смазочни масла, сажди, грес, катран и остатъци от насекоми. Без NTA.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 20
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 13
Тегло (кг) 21,4
Тегло с опаковката (кг) 22,41
Размери (Д × Ш × В) (мм) 250 x 230 x 420
Качества
  • високоефективен препарат за предварително измиване на товарни автомобили
  • замърсяванията от мазнини, масла емисии и остатъци от насекоми набъбват и се отстраняват надеждно
  • по този начин резултатите от следващите стъпки на миенето значително се подобряват
  • подходящ за почисване на товарни автомобили
  • много добри почистващи свойства особено със студена вода
  • Бърза ефективност
  • Деликатен към материалите
  • Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
  • Без NTA
Препарат за товарни автомобили, алкален RM 805, без NTA, 20л
Препарат за товарни автомобили, алкален RM 805, без NTA, 20л
Препарат за товарни автомобили, алкален RM 805, без NTA, 20л
Препарат за товарни автомобили, алкален RM 805, без NTA, 20л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H290 Може да бъде корозивно за металите.
  • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
  • H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
  • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
  • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
  • P405 Да се съхранява под ключ.
  • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Почистване на МПС, измиване на двигател
  • Автомивки
  • Товарни автомобили
  • Основно почистване
  • Леки автомобили
Аксесоари