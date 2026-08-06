Препарат за водоструйки RM 806, без NTA, 20л

Този почистващ концентрат има широк спектър на приложение и отстранява упорити улични замърсявания като прах, масла, смазочни материали, насекоми, смола и глина. Без NTA.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 20
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 13
Тегло с опаковката (кг) 23,4
Качества
  • мощен препарат за почистване на МПС с водоструйки
  • разгражда и най-тежките замърсявания от масла, греси, смоили и насекоми
  • Бърза ефективност
  • Изключително ефективен
  • Бързо разделяне в масления сепаратор
  • Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
  • Без NTA
Препарат за водоструйки RM 806, без NTA, 20л
Препарат за водоструйки RM 806, без NTA, 20л
Препарат за водоструйки RM 806, без NTA, 20л
Препарат за водоструйки RM 806, без NTA, 20л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H290 Може да бъде корозивно за металите.
  • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
  • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
  • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
  • P405 Да се съхранява под ключ.
  • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Сфера на приложение
  • Транспортни съоръжения
  • Почистване на МПС, измиване на двигател
  • Автобуси, товарни автомобили
Аксесоари