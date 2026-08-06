Препарат за водоструйки RM 806, без NTA, 20л
Този почистващ концентрат има широк спектър на приложение и отстранява упорити улични замърсявания като прах, масла, смазочни материали, насекоми, смола и глина. Без NTA.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|20
|Опаковъчна единица (бр.)
|1
|Ниво на pH
|13
|Тегло с опаковката (кг)
|23,4
Качества
- мощен препарат за почистване на МПС с водоструйки
- разгражда и най-тежките замърсявания от масла, греси, смоили и насекоми
- Бърза ефективност
- Изключително ефективен
- Бързо разделяне в масления сепаратор
- Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
- Без NTA
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
- H290 Може да бъде корозивно за металите.
- H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
- P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
- P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
- P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
- P405 Да се съхранява под ключ.
- P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
- Транспортни съоръжения
- Почистване на МПС, измиване на двигател
- Автобуси, товарни автомобили