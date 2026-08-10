Прерарат за водоструйки CP 935, 20л

Високоефективен почистващ концентрат с аромат на ябълка за измиване на превозни средства. Премахва най-упоритите замърсявания като прах, масло, смазочни материали, остатъци от насекоми, дървесна смола и кал.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 20
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 12
Тегло (кг) 20,7
Тегло с опаковката (кг) 21,71
Размери (Д × Ш × В) (мм) 250 x 230 x 430
Качества
  • мощен препарат за почистване на МПС с водоструйки
  • разгражда и най-тежките замърсявания от масла, греси, смоили и насекоми
  • Бърза ефективност
  • Изключително ефективен
  • Бързо отделяне на маслото и водата в масления сепаратор (лесно отделяне = asf)
  • Повърхностно биоразградим съгласно OECD
  • Без NTA
Прерарат за водоструйки CP 935, 20л
Прерарат за водоструйки CP 935, 20л
Прерарат за водоструйки CP 935, 20л
Прерарат за водоструйки CP 935, 20л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H290 Може да бъде корозивно за металите.
  • H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
  • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
  • P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода [или вземете душ].
  • P405 Да се съхранява под ключ.
  • P501a Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/ регионалните/националните/международните разпоредби.
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Леки автомобили
  • Товарни автомобили
  • Автобуси, товарни автомобили
Аксесоари