Шампоан за четки VehiclePro RM 811 Classic, 20л

Почистващо активен , съвместим с вакси шампоан за миене с четки при автоматичните миещи съоръжения. Чрез специалната комбинация от вещества се поддържа хлъзгавината на четките и се щади повърхността на превозното средство.Съвместим с VDA.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 20
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 9
Тегло (кг) 20,36
Тегло с опаковката (кг) 22,333
Размери (Д × Ш × В) (мм) 260 x 237 x 430
Качества
  • ефикасен шампоан за четково миене на леки и тежкотоварни превозни средства
  • надеждно отстранява замърсявания от грес, масла, емисии и инсекти
  • Подпомага плъзгането на четките и щади по този начин повърхностите на превозните средства
  • Значително рдуцира повторното замърсяване на четките
  • Съвместим е с вакси и предотвратява образуването на ивици по боядисаните повърхности
  • Отговаря на VDA
  • Бързо отделяне на маслото и водата в масления сепаратор (лесно отделяне = asf)
  • Повърхностно биоразградим съгласно OECD
  • Без NTA
Шампоан за четки VehiclePro RM 811 Classic, 20л
Шампоан за четки VehiclePro RM 811 Classic, 20л
Шампоан за четки VehiclePro RM 811 Classic, 20л
Шампоан за четки VehiclePro RM 811 Classic, 20л
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • H315 Предизвиква дразнене на кожата.
  • H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
  • P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
  • P264 Да се измие старателно след употреба.
  • P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
  • P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.
  • P332 + P313 При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.
  • P302 + P352b ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода и сапун.
Съвместими уреди
Актуални продукти
Сфера на приложение
  • Леки автомобили
  • Товарни автомобили
Аксесоари