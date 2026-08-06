Шампоан за четки VehiclePro RM 811 Classic, 20л

Почистващо активен , съвместим с вакси шампоан за миене с четки при автоматичните миещи съоръжения. Чрез специалната комбинация от вещества се поддържа хлъзгавината на четките и се щади повърхността на превозното средство.Съвместим с VDA.